Aluminij zaradi neigranja uvodne tekme ob dve točki

Nogometna zveza Slovenije je odpovedani obračun med Mariborom in Aluminijem v prvem krogu PLTS za zeleno mizo registrirala z rezultatom 3:0 za Maribor. Nogometni klub Aluminij pa se je znašel v disciplinskem postopku, ki je epilog dobil danes. Nogometni klub iz Kidričevega je pred tekmo obvestil NZS, da se ekipa Aluminija ne bo udeležila tekme 1. kroga PLTS proti Mariboru. NZS je takrat pojasnila, da je Aluminij naslovil prošnjo za prestavitev tekme z Mariborom, ki pa ni bila v skladu s 15. členom Tekmovalnega pravilnika NZS, ki govori o tem, da se predlaga preložitev v primeru vsaj dveh reprezentančnih vpoklicev, kakor tudi ne v skladu s covid-19 sklepi, ki opredeljujejo, da mora biti tekma odigrana v prvem prostem terminu, vendar ne prej kot pet dni od zadnjega dne, ko ima klub nezadostno število igralcev.

Aluminij se tekme ni udeležil, ker so v klubu ocenili, da je z zdravstvenega vidika po samo nekaj skupnih treningih preveč tvegano odigrati prvenstveno tekmo in da potrebujejo vsaj deset dni, da vrnejo igralce v stanje pred karanteno. Opozorili so tudi, da so tako NZS kot NK Maribor pravočasno zaprosili, da upoštevata nastale okoliščine in da bi tekmo odigrali v drugem, kasnejšem terminu.