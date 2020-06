Mura odnesla točke iz Kidričevega

Prva tekma v slovenskem prvenstvu po skoraj trimesečni prekinitvi zaradi epidemije novega koronavirusa se je končala z zmagoslavjem Mure. Obračun polfinalistov pokala Slovenije - tekmeca se bosta za finale udarila v torek na Brdu pri Kranju - so odločili Amadej Maroša, Kai Cipot in Matic Maruško. Pred prekinitvijo so bili v medsebojnih dvobojih sicer boljši Kidričani, ki so dobili prva dva obračuna v sezoni. Aluminij vsaj začasno ostaja tretji, Mura pa peta.

Prvi pokoronski polčas je dobila črno-bela zasedba iz Murske Sobote. V sicer kar izenačenem prvem polčasu je Mura prvič nevarneje zagrozila v osmi minuti, ko je Luka Šušnjara malce z leve strani žogo poslal mimo bližnje vratnice. V 42. minuti je od daleč poskusil Luka Bobičanec, a je Matija Kovačić žogo odbil v kot, edini zadetek pa je padel v 19. minuti. Po dobrem kombiniranju je na koncu Šušnjara z leve podal pred vrata, kjer je Amadej Maroša žogo preusmeril v mrežo za svoj enajsti zadetek sezone. Domači, ki so pogrešali, Luko Štora, Alena Krajnca, Nikolo Leka in Mihaela Klepača, so imeli žogo več v posesti, štirikrat sprožili proti tekmečevim vratom, a nikoli v okvir.