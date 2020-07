Aluminij zanesljiv v Velenju

Nogometaši velenjskega Rudarja so v 31. krogu prvenstva Slovenije izgubili proti Aluminiju z 1:3. Kidričani, ki so pred dnevi ostali brez Matica Vrbanca, zdaj že člana Celja, so dvoboje z Rudarjem v tej sezoni končali z remijem in tremi zmagami. Končno so zmago dosegli, njene temelje pa so postavili že v prvem polčasu z goloma Anteja Živkovića.

Bodoči drugoligaš Rudar, ki bo sezono končal tudi brez poškodovanih Dominika Radića in Marka Ćosića, je še na 31. tekmi v sezoni ostal brez zmage, znova pa so njegovi tekmeci tudi zatresli mrežo. Ante Živković je sicer nase prvič resno opozoril v 22. minuti, ko je iz bližine le za malo zgrešil. Pet minut zatem je za vodstvo in svoj 11. gol sezone unovčil veliko napako vratarja Tomaža Stopajnika, ki je slabo zadel žogo ob podaji v lastnem kazenskem prostoru. V 34. minuti je Stopajnik znova slabo posredoval, žoga je končala pri Tilnu Pečniku, ki je sprožil, žoga se je od prečke odbila pol metra čez golovo črto, a sodniki tega niso opazili. Toda Aluminij je že v naslednji akciji podvojil prednost, po podaji z leve je z glavo spet zadel Živković za svoj 12. zadetek. Pri domačih je bil najživahnejši Mateo Panadić, ki je najprej v 26. minuti zgrešil s strelom z glavo, v 45. pa je zadel po podaji z desne strani, prav tako z glavo. icon-expand Slobodan Grubor FOTO: Damjan Žibert V 47. minuti so Kidričani vodili že s 3:1, po dolgi podaji je prvi do žoge prišel Pečnik in jo v lobu poslal mimo znova neodločnega Stopajnika, ki je stekel precej iz svojih vrat, a slabo ocenil položaj. Dve minuti pozneje je slednji posredoval precej bolje, ko je dobil dvoboj ena na ena z Davidom Flakusom Bosiljem. V 52. minuti je na drugi strani Damjan Trifković meril le malce previsoko, v 54. pa je Živković zgrešil žogo pred vrati Rudarja. Panadić je v 61. minuti s strelom z glavo namučil Luko Janžekoviča, Stopajnik pa je takoj zatem ustavil nov strel Živkovića. Pozneje so imeli gosti še nekaj obetavnih strelov, a se izid ni več spremenil.



Izid:

Rudar - Aluminij 1:3(1:2)

Panadić 45.; Živković 27., 35., Pečnik 64. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke