Aluminij z zmago proti Gorici korak bližje obstanku v ligi

Nogometaši Aluminija so v 32. krogu PLTS premagali Gorico z 2:0. Kidričani, ki so pogrešali kaznovanega Roka Pršo, so prestali eno najpomembnejših tekem v boju za obstanek. Po eni strani so si domači z zmago zagotovili, da ne morejo več pristati na zadnjem mestu lestvice, saj imajo ob 12 točkah prednosti tudi boljši izkupiček na medsebojnih tekmah z Gorico, po drugi pa so v še večje težave spravili Novogoričane, ki lahko prilezejo največ do devetega mesta oziroma dodatnih kvalifikacij. A tudi to je praktično misija nemogoče, saj za predzadnjim Celjem štiri kroge pred koncem zaostajajo za osem točk.

icon-expand Kidričani so naredili velik korak proti obstanku v ligi. FOTO: Miro Majcen Čeprav so Kidričani igrali brez kaznovanega trenerja Oskarja Drobneta, se to v prvem polčasu ni prav nič poznalo. Kam se bo nagnila tekma, je nakazala že deseta minuta, ko jeArmin Đerlek po levi prišel v kazenski prostor, podal pred gol, kjer je najprej poskusil Haris Kadrić, odbito žogo pa je nato v mrežo pospravil David Flakus Bosilj. Z izjemo nenatančnega poskusa Johana Nkame v 17. minuti so bili domači tisti, ki so nizali nevarne akcije. V 18. minuti je Đerlek malce z desne strani z roba kazenskega z diagonalnim strelom zadel vratnico, dve minuti zatem je bil le malce premalo natančen Marcel Čermak, v 30. minuti pa je Flakus Bosilj podvojil vodstvo domačih, potem ko je zadel s približno enajstih metrov. Ob koncu polčasa je še višje vodstvo domačih preprečil Matko Zirdumz blokom, nov strel Kadrića pa je v sodniškem dodatku obranil Grega Sorčan. V drugem polčasu so šele v 63. minuti gosti z več kot 25 metrov poskusili presenetiti Luko Janžekoviča, a neuspešno, neuspešen pa je bil tudiAljaž Krefl v 66. minuti pri Aluminiju, ki je sicer bolj ali manj brez težav nadzoroval potek tekme. V 69. minuti je imel novo lepo priložnost Flakus Bosilj, a iz ugodnega položaja malce z leve strani žogo poslal čez gol. Isti igralec je bil blizu še v 86. minuti, a tudi takrat se izid ni spremenil.



Izid:

Aluminij– Gorica2:0 (2:0)

Flakus Bosilj 10., 30. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

