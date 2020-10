Aluminiju vrnili odvzeti točki

Spomnimo, NK Aluminij je vložil pritožbo zoper sklep disciplinskega sodnika, s katerim je bila klubu zaradi neupravičenega izostanka s tekme Maribor - Aluminij, ki bi jo morali odigrati 23. 8. 2020, izrečena kazen odvzema dveh točk in denarna kazen v višini 1.500 EUR. NK Aluminij se je, kot piše na uradni spletni strani NZS, zoper sklep pritožil zaradi dela, ki se nanaša na izrek kazni odvzema dveh točk. Komisija za pritožbe NZS je ugotovila, da je pritožba utemeljena, ter odločila, da ji ugodi, problematični sklep pa spremeni tako, da se kazen odvzema dveh točk ne izreče. "Prepričani smo, da je odločitev komisije sprejeta v dobro nogometne igre in bo v teh zahtevnih in nepredvidljivih okoliščinah doprinesla k opredelitvi in postavitvi jasnih in primerljivih izhodišč za vse," so med drugim zapisali v klubu.

V postopkih so bili spoštovani pravni standardi, klubu pa je bilo zagotovljeno ustrezno pravno varstvo v zvezi z odločitvami organov NZS, ki samostojno in neodvisno odločajo na 1. in 2. stopnji.