Alvarez prvič po sporni enajstmetrovki: Dvojnega dotika nisem čutil

Nogometni svet še vedno premleva izvajanje enajstmetrovk v osmini finala Lige prvakov med Atleticom in Real Madridom. Strel drugega izvajalca Juliana Alvareza je bil razveljavljen, saj so sodniki opazili dvojni dotik z žogo.

V štabu Real Madrida so prepričani, da je bila odločitev sodniške ekipe pod vodstvom Szymona Marciniaka pravilna, pri nasprotnem pa vztrajajo pri Atleticu. Na stran rojiblancosov so se postavili tudi nekateri nekdanji nogometaši, kot so Alan Shearer, Marco Van Basten in Gary Lineker.