Simeone: Poznamo svojo pot, vemo, za kaj igramo

Liga prvakov se vrača, nocoj pa bodo oči nogometnih navdušencev uprte v severni London, kjer bo Arsenal gostil Atletico Madrid. Pred tekmo je spregovoril Diego Simeone. Colchoneros se zavedajo pomena tega dvoboja, ki je morda najzahtevnejši med preostalimi tekmami v ligaškem delu Lige prvakov. "Igramo proti zelo dobri ekipi z neverjetnim slogom igre in sposobnostjo vodenja tekme. Imajo jasno identiteto, ki je ne spreminjajo; nasprotno, jo izboljšujejo z dodajanjem tistega, kar potrebujejo. Za zadnji naslov v ligi so se borili do konca, kar dokazuje identiteto ekipe. Zagotovo nas čaka zelo hitra in dinamična tekma," je poudaril Simeone.

"Dobra stran življenja je, da se vedno pojavijo različna mnenja o vsem. Poznamo svojo pot in vemo, za kaj igramo. Napredujemo in veselili bi se zmage na gostovanju, še posebej v Ligi prvakov, ki jo seveda nujno potrebujemo. Poskušali bomo tekmo usmeriti tako, da bomo lahko povzročili škodo," še dodaja Simeone.

Statistika nocoj sicer favorizira Arsenal, ki je kot prva ekipa v zgodovini Lige prvakov dobil zadnjih šest tekem proti španskim klubom. Kljub temu pa je treba izpostaviti, da se Topničarji in Atleti v tem tekmovanju še niso srečali. Njuna skupna zgodovina sega le v Ligo Europa, ko sta se v sezoni 2017/18 srečala v polfinalu, takrat pa so bili uspešnejši in spretnejši Španci.