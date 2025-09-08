Svetli način
Nogomet

Alvarezu zdravilo, ki ga je jemal ob borbi z rakom, prineslo prepoved igranja

08. 09. 2025

A.M. , STA
Španski nogometaš Yeray Alvarez iz Athletic Bilbaa je bil zaradi kršitve protidopinških pravil suspendiran za deset mesecev. Evropska nogometna zveza Uefa je to sporočila po odločitvi disciplinske komisije, Alvarez pa pozitiven test pripisuje zdravilom proti izpadanju las po zdravljenju raka na modih.

Yeray Alvarez
Yeray Alvarez FOTO: AP

Yeray Alvarez je bil po polfinalu Lige Evropa proti Manchester Unitedu v začetku maja pozitiven na prepovedano snov kanrenon. Alvarezova prepoved velja za nazaj od začetka suspenza v začetku junija in se konča aprila 2026. Branilec je glede tega izjavil, da je snov jemal kot del zdravila proti izpadanju las po zdravljenju raka. Alvarezu so konec leta 2016 diagnosticirali raka na modih. V izjavi pred skoraj dvema mesecema je povedal, da v življenju ni nikoli jemal prepovedanih snovi.

Uefa je zapisala, da pri igralcu ni bilo dopinške namere, saj je bilo dokazano, da je do zaužitja prepovedane snovi prišlo zaradi napačne uporabe preventivnega zdravila proti izpadanju las, ki je pripadalo njegovi partnerki. Ob tem so poudarili, da so športniki v skladu z veljavnimi predpisi odgovorni za lastna dejanja in bi moral branilec zato pred zaužitjem preveriti, ali je zdravilo dovoljeno. Igralec bo lahko treniral s svojimi soigralci, klub pa mu je že izrazil podporo.

