Alves brez dlake na jeziku: Pariz je lepo mesto, a polno rasizma

Legendarni brazilski desni bočni branilec Dani Alves (36), ki je v minulem desetletju in pol pustil neizbrisen pečat na evropskih nogometnih zelenicah, se je to poletje v jeseni svoje kariere vrnil domov.



Okrepil je vrste Sao Paula, kjer se počuti kot 'riba v vodi', obenem pa je v teh dneh v javnosti kar precej prahu dvignil z intervjujem za enega od domačih časnikov, v katerem je spregovoril tudi o težavah, s katerimi so se soočali njegovi rojaki v francoski prestolnici, ko je sam igral za Paris Saint Germain. "Pariz kot mesto je izjemno, lepo, privlačno, a le do določene mere. Če ga obiščete v vlogi turista, si ga boste najverjetneje zapomnili za vse življenje, ko pa tam preživite daljše obdobje, se vtisi o mestu in predvsem o njegovih prebivalcih spremenijo. Precej me spominja na Sao Paulo, a z eno veliko napako: v Parizu je veliko rasizma; sam sicer tega nisem doživel na lastni koži, so pa bili deležni rasističnih opazk in žaljivk moji rojaki," se je Alves dotaknil velikega zla, ki je zažrto v vse pore družbenega življenja.