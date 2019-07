Alves brez dlake na jeziku: Leo, si moj prijatelj. A tokrat si šel predaleč

Čeprav sta z nekdanjim soigralcem iz zlatega obdobja Barcelone Lionelom Messijem tesna prijatelja, je odlični brazilski desni bočni branilec Dani Alves brez ovinkarjenja podal svoje mnenje glede Argentinčeve izključitve in poznejših (nekorektnih) izjav po porazu na tekmi za 3. mesto Južnoameriškega nogometnega prvenstva proti Čilu. Spomnimo: Messi, sprovociran zaradi po lastnem mnenju neupravičene izključitve na tekmi za 3. mesto Južnoameriškega nogometnega prvenstva proti Čilu, je po tekmi zbranim novinarjem "zlil dušo" in v čustvenem govoru izpostavil predvsem dve stvari: skorumpiranost Južnoameriške nogometne zveze (CONMEBOL), ki naj bi po njegovem mnenju storila vse, da se prirediteljica omenjenega tekmovanja po več kot desetletju znova razveseli osvojitve prestižne lovorike, in o močno pristranskem sodniškem kriteriju v korist brazilske izbrane vrste. Leove izjave so razočarale Danija Alvesa, ki je brez dlake na jeziku povedal sledeče:

"Prijatelj nima vedno prav, samo zato, ker je tvoj prijatelj. Besede, ki jih je izrekel Leo, lahko izjaviš z vročo glavo, ampak tokrat je šel občutno predaleč. V prvi vrsti zaradi tega, ker je s tem pokazal veliko nespoštovanja do institucije, kot je brazilska nogometna reprezentanca. Tako celostno zadevo vidim sam. Kot drugo, bil je zelo nepošten do profesionalcev, ki se vsak dan odrekajo in borijo, da bi izpolnili začrtane cilje. Sem veliki prijatelj Lionela Messija, ampak to ne pomeni, da ne bom podal svojega mnenja, če me bo kaj zmotilo. Ponavljam, menim, da je v tem primeru šel predaleč."