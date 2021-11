Alves: Ko oblečem dres Barcelone se počutim kot superjunak!

Brazilski reprezentant Dani Alves bo že v kratkem oblekel dres Barcelone in tako začel svoje drugo poglavje pri katalonskem velikanu. Opravljen zdravniški pregled mu je na stežaj odprl vrata Camp Noua, na katerem bo v sredo potekala tudi njegova uradna predstavitev, za tem pa še tiskovna konferenca. Alves, zvest svojemu slogu in smislu za humor, je novinarjem, ki so ga čakali pred vrati bolnišnice, hudomušno pripomnil: "Pogrešali ste me, eh!" Njegov sproščen in vesel značaj bo zagotovo pravo poživilo Barcelonine garderobe, da o njegovih izkušnjah sploh ne govorimo. "Še vedno sem v šoku. Dolgo sem se poskušal vrniti in zdaj je napočil ta čas. Privilegij je delati z ljudmi, ki poznajo mene in moje želje. Poskušal bom rešiti Barco, ki jo imamo tako zelo radi. Trenutno je klub v procesu, toda moramo ga pospešiti. V tej ekipi ni več možnosti za napake. Zdaj je odlična priložnost, da to storimo," zagotavlja nogometaš.