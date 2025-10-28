Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Alves marca oproščen posilstva, zdaj postal cerkveni govorec

Barcelona, 28. 10. 2025 15.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.M.
Komentarji
16

V življenju nekdanjega nogometaša Danija Alvesa se je zgodila radikalna sprememba. Legendarni branilec Barcelone, ki je bil marca oproščen obtožb posilstva, po novem oznanja božjo besedo v cerkvah po vsej Kataloniji.

Dani Alves
Dani Alves FOTO: AP

Življenje Danija Alvesa je še naprej polno preobratov. Brazilec, ki je bil februarja 2024 obsojen na štiri leta in pol zapora zaradi posilstva mlade ženske, je bil marca po pritožbi na vrhovnem sodišču Katalonije oproščen. Zdaj je 42-letnik našel nov poklic. V cerkvah po Kataloniji govori o svojem "srečanju z Bogom".

Ta presenetljiv preobrat dogodkov je razkril videoposnetek, ki ga je novinar Alberto Ortega objavil na spletni strani El Confidencial. Posnetek prikazuje nekdanjega zvezdnika Barcelone v cerkvi v Gironi, kako pred navdušenimi verniki v roki drži mikrofon. "V Boga morate verjeti. Jaz sem dokaz za to. Z njim sem sklenil pakt," je povedal navzočim.

"Sredi nemira, sredi nevihte je vedno tu božji poslanec. In ta poslanec me je na najnižji točki mojega življenja popeljal na pot v cerkev. Na tej poti sem zahvaljujoč njemu," je dodal. Na svojem Instagramu Alves ne skriva preobrazbe v evangeličanskega pridigarja. Označuje se za "učenca Jezusa Kristusa" in redno deli svetopisemske citate in verska sporočila s svojimi 35 milijoni sledilcev.

Dani Alves
Dani Alves FOTO: AP

Alves je večino svoje kariere preživel pri Barceloni, igral pa še za Sevillo, PSG, Juventus in Sao Paulo. S katalonskim velikanom je trikrat osvojil Ligo prvakov, šestkrat špansko prvenstvo in petkrat španski pokal. Z brazilsko reprezentanco je dvakrat slavil v Copi America.

nogomet dani alves posilstvo pridigar
Naslednji članek

Barcelona zopet na sodišču, sumi korupcije še močnejši

Naslednji članek

Vratar Interja z avtom do smrti zbil starejšega moškega

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
žekdo100
28. 10. 2025 16.36
Dokaz več, da nogometaš v glavi nima vse kot bi bilo potrebno.
ODGOVORI
0 0
abcde1234
28. 10. 2025 16.12
+0
Kaj pa drugega ostane nogometašem najbolj pokvarjenega kluba kot da molijo za svoje grehe...
ODGOVORI
1 1
Kolllerik
28. 10. 2025 16.31
Ko to napiše pokvarjeni navijač kriminala reala in njihovega Asencia, potem se lahko vidi, kam je padel nogomet.
ODGOVORI
0 0
yolli
28. 10. 2025 16.07
+2
Lep primer kako ti lahko ženska z lažmi uniči življenje....kdo ve kaj bi na to povedala naša Nika....zanjo so vedno in samo moški krivi....
ODGOVORI
2 0
Petarda10
28. 10. 2025 16.01
+6
Dober primer, kako ti lahko zenska unici zivljenje
ODGOVORI
6 0
U1665256761563
28. 10. 2025 16.00
+1
Sej to dvoje gre baje dobro skup.
ODGOVORI
2 1
Nace Štremljasti
28. 10. 2025 16.00
-1
farji so pokvarjeni,so bili so,ter bodo lažnivci da večjih ni
ODGOVORI
3 4
25petelinov
28. 10. 2025 15.51
+3
"V Boga morate verjeti. Jaz sem dokaz za to. Z njim sem sklenil pakt," Ni bilo za pričakovati, da bo sklenil pakt z znanostjo.
ODGOVORI
4 1
rok1211
28. 10. 2025 15.45
+1
nedolžen dokler se ne dokaže krivde..koliko časa bo še potrebno za ta korak?
ODGOVORI
3 2
Dany75
28. 10. 2025 15.43
-3
Evo,KoLLLeraba, vzami si zgled! zacni trenirat
ODGOVORI
3 6
Slash
28. 10. 2025 15.42
+1
Na ulico ! Vsi !
ODGOVORI
4 3
Quatflow
28. 10. 2025 15.35
+0
Dobro, da je slišal Božji glas. Plemenito delo opravlja. Žal smo vsi padle narave in potrebujemo našega odrešenika..
ODGOVORI
3 3
Ici
28. 10. 2025 15.34
+0
Kdo mu bo zdaj plačal moralno škodo? Poslovno škodo? Umazano ime? Prijaviteljica? Tožilstvo? Kdo?
ODGOVORI
2 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330