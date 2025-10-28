Alves marca oproščen posilstva, zdaj postal cerkveni govorec

Življenje Danija Alvesa je še naprej polno preobratov. Brazilec, ki je bil februarja 2024 obsojen na štiri leta in pol zapora zaradi posilstva mlade ženske, je bil marca po pritožbi na vrhovnem sodišču Katalonije oproščen. Zdaj je 42-letnik našel nov poklic. V cerkvah po Kataloniji govori o svojem "srečanju z Bogom".

Ta presenetljiv preobrat dogodkov je razkril videoposnetek, ki ga je novinar Alberto Ortega objavil na spletni strani El Confidencial. Posnetek prikazuje nekdanjega zvezdnika Barcelone v cerkvi v Gironi, kako pred navdušenimi verniki v roki drži mikrofon. "V Boga morate verjeti. Jaz sem dokaz za to. Z njim sem sklenil pakt," je povedal navzočim.

"Sredi nemira, sredi nevihte je vedno tu božji poslanec. In ta poslanec me je na najnižji točki mojega življenja popeljal na pot v cerkev. Na tej poti sem zahvaljujoč njemu," je dodal. Na svojem Instagramu Alves ne skriva preobrazbe v evangeličanskega pridigarja. Označuje se za "učenca Jezusa Kristusa" in redno deli svetopisemske citate in verska sporočila s svojimi 35 milijoni sledilcev.