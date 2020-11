Alves kritično o Barceloni: Messi mi na sporočilo ni odgovoril

Ko je leta 2017 zapustil Barcelono in okrepil Juventus, je Daniel Alvesza seboj na Camp Nouu zapustil veliko vrzel. Zdaj 37-letni bočni branilec igra zadnje sezone kariere pri brazilskem Sao Paulu, a podrobno spremlja dogodke v nekoč domači Kataloniji. Barcelona po odstopu predsednika Josepa Marie Bartomeua in celotnega upravnega odbora čaka na predčasne volitve, potem ko je bila še pred nekaj tedni tik pred tem, da jo zapusti kapetan in najboljši strelec v zgodovini kluba Lionel Messi.

"Nisem naklonjen kritiziranju kogarkoli, a zdi se mi, da se je vodenje kluba vedno bolj prostituiralo. Možno je, da so predsedniku slabo svetovali, ne pravim, da je to zgolj krivda Josepa Marie Bartomeua,"je za katalonski radio RAC1povedal Alves.

"Barcelona spreminja filozofijo kluba in nekaj običajnega je, da ima težave. Zdi se mi, da je malce izgubila identiteto, zdaj mora skozi naporen proces tega, da si jo povrne."

Niso imeli 'jajc'

Alves se je spominjal svojega odhoda iz Katalonije, ko meni, da mu vodstvo na čelu z Bartomeuom ni izkazalo primernega spoštovanja. Brazilec trdi, da je bil od takrat vsaj še enkrat blizu povratku v klub, kjer pa svoje napake niso želeli priznati in mu še drugič odpreti vrat Camp Noua. Vseeno je nekdanji član Seville, Juventusa in Paris Saint-Germaina prepričan, da bo tako ali drugače nekoč spet povezan z Barco.

"Pustili so mi, da odidem, ne da bi govorili z mano, a ko so dobili prepoved nakupovanja igralcev, so mi hitro ponudili podaljšanje pogodbe,"je nadaljeval Alves."Zdelo se mi je nespoštljivo. Če bi z mano ravnali tako, kot sem menil, da bi si zaslužil, bi ostal pri Barci do danes. To je klub, ki ga imam rad, imam ga za svoj dom. Ponudil sem se FC Barceloni, da se vrnem. Šel sem k Juventusu, da bi dokazal, da še lahko igram na zahtevani ravni, želel sem se vrniti, Barca pa me je potrebovala,"je nadaljeval.

"Prišel bi brez odškodnine, a niso imeli 'jajc', da bi priznali, da so naredili napako. Vedno imam v glavi, da se bom nekega dne, na nek način, vrnil k Barceloni. To je klub, ki ga imam rad, mesto je moj dom in tam želim tudi živeti. Čeprav le kot navijač, se bom vrnil. Gotovo. Spremljam vse tekme FC Barcelone. Na trenutke mi je všeč, a na splošno zaradi posameznikov, nima pa identitete."

'Vsem igralcem, ki odidejo iz Barce, je na koncu žal'

V času iskanja novega delodajalca je bil Alves blizu tudi Manchester Cityju, kjer bi spet združil moči z nekdanjim trenerjem Barce Josepom Guardiolo, a se je na koncu zaradi družine odločil oditi v Pariz. Tam ga je po svojem kontroverznem odhodu iz katalonske metropole že čakal rojak Neymar Jr., ki bi si ga Alves spet želel videti v modro-rdečem dresu.

"Poleti leta 2017 smo se vse dogovorili z Manchester Cityjem, spet bi zaigral pod Pepom Guardiolo, a na koncu sem izbral Pariz zaradi družine, ki je v Torinu zelo trpela. Izbral sem ga tudi zato, ker me je poklical Neymar in me prosil, da pridem k PSG. Neymar? Vsem igralcem, ki odidejo iz Barce, je na koncu žal, da so odšli. Ne vem, kako razmišlja v tem trenutku, a všeč bi mi bilo, da bi se vrnil,"pravi Alves.

Glede dolgoletnega soigralca Messija je povedal, da bi si glede na svoje dosežke zaslužil preimenovanje stadiona Camp Nou. Razkril pa je tudi zanimivo anekdoto in vsebino sporočila, ki ga je nedavno poslal Argentincu, a nanj ni dobil odgovora.

Še čaka na odgovor Messija

"Messi je tako velik kot grb FC Barcelone. A ko pogledaš za seboj in vidiš, da je vse skupaj katastrofalno, potem je nekaj običajnega, da želiš oditi. Njegovi uspehi so tako veliki, da bi morali po njem poimenovati stadion. Poslal sem mu sporočilo, da naj ne odide iz Barce. Ko so me želeli vreči iz kluba, sem mu na treningu rekel, da bom Barco zapustil, ker me želijo iz nje vreči. Dejal mi je: 'Ne odidi. Kje pa ti bo bolje kot tu?' Jaz sem mu zdaj poslal iste besede. Ni mi odgovoril, a vem, da je sporočilo prišlo,"je nadaljeval Alves.

"Moč kluba izvira iz igralcev, ne iz predsednika ali uprave. Vsi nogometaši so tisti, ki klub držijo pokonci, tisti, ki dosegajo rezultate. Zato tudi morajo imeti svoj glas."

Preprost nasvet za Desta

Pri Barceloni na desnem boku obrambe po njegovem slovesu še niso našli stalne rešitve, naslednji poskus je mladi Američan Sergino Dest, ki pa se po prestopu iz Ajaxa še ni pretirano izkazal. Alvesa je Dest ob prihodu v Katalonijo označil kot enega od svojih največjih vzornikov, Brazilec pa svojemu nasledniku iz domovine pošilja preprost nasvet.

"Sergino Dest ima veliko kakovosti, lahko mu uspe pri Barci, a ne bi rad delal primerjav. To se je dogajalo meni s Cafujem ... Nima smisla. Če bi mu lahko dal nasvet, je to preprosto: naj podaja Messiju,"je navihano zaključil Alves.