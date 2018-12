Alves: Največja sramota je, da se superclasico igra izven Južne Amerike

Vodstvo južnoameriške nogometne konfederacije (Conmebol) je odločilo, da bo povratna tekma pokala Libertadores, ki bi morala biti odigrana v Buenos Airesu, a je bila zaradi napada navijačev na avtobus Boce Juniors odpovedana, na sporedu bo 9. decembra.Vendar ne v Buenos Airesu, Argentini, ali Južni Ameriki, temveč v Španiji, na Santiagu Bernabeuu v Madridu.

S to odločitvijo niso pretirano zadovoljni pri Boci, še manj pa pri Riverju, saj ne želijo igrati superclasica drugje kot v Buenos Airesu. Kako se bo vse skupaj razpletlo, še ni čisto jasno, odločitev pa je sprožila val ogorčenj tudi v nogometnih krogih, kritični so bili Diego Maradona, Jose Luis Chilavert, Pep Guardiola in tudi Dani Alves.

Brazilski branilec v dresu Paris Saint-Germaina Alves je dejal: "To, da se tekma Boca-River igra izven Južne Amerike, je najbolj sramotna stvar, ki sem jo ali jo bom videl kot nogometaš, Južnoameričan in nekdo, ki verjame, da šport potrebuje občutke, strast in predvsem spoštovanje. Ljudje, ki so želeli videti tekmo Boce in Riverja bodo kaznovani, ker je ne bodo mogli videti, pa čeprav niso nič krivi, zaradi nekaj ignorantov."