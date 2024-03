Alves plačal varščino in lahko zapusti španski zapor

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"S tem vas obveščamo, da je bil polog varščine Daniela Alvesa evidentiran na računih 21. oddelka barcelonskega sodišča," je zapisano v izjavi, navaja AFP. Sodišče v Barceloni je Alvesa obsodilo na štiri leta in pol zaporne kazni zaradi posilstva ženske v nočnem klubu konec leta 2022. Nogometašu so nato skoraj mesec dni po obsodbi zaradi spolnega nasilja odobrili začasno izpustitev iz zapora ob plačilu varščine.

Sodišče je ob tem določilo, da bo 40-letnemu Brazilcu zaradi begosumnosti zaplenilo potna lista, španskega in brazilskega. Alves ima od leta 2005 tudi špansko državljanstvo. Poleg tega se v skladu z odločitvijo sodišča ne sme približati svoji žrtvi. V skladu s sodbo je moral žrtvi plačati 150.000 evrov odškodnine. Pred kratkim so mediji v Španiji in Braziliji sicer poročali, da je obsojeni ostal skorajda brez denarja.