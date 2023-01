Alves po domnevnem spolnem napadu noč preživel v zaporu, ostal tudi brez kluba

Potrditev o prekinitvi pogodbe je v petek zvečer mehiški klub sporočil v kratki objavi za javnost predsednika kluba Leopolda Silve na spletni strani. Predsednik mehiškega kluba je na tiskovni konferenci potrdil, da odpovedujejo pogodbo z igralcem, ker je Pumas "institucija, ki spodbuja spoštovanje, integriteto, dostojanstveno in profesionalno obnašanje na in izven igrišča svojih igralcev." Ti naj bi bili vzor tako v Mehiki kot tudi drugje po svetu in tako ne morejo dovoliti, da bi ravnanje katere koli osebe škodovalo njihovi filozofiji dela.

Alves se je sicer Pumasu pridružil julija lani, pred tem pa je igral za Barcelono, Sao Paulo, Juventus in Paris Saint-Germain ter Sevillo, v domovini pa je kariero začel pri Bahii.

Sam napad naj bi se zgodil v noči s 30. na 31. december v priljubljenem nočnem klubu katalonske prestolnice, je v petek poročila španskih medijev povzela francoska tiskovna agencija AFP.