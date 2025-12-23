Alves se po treh letih premora vrača na zelenice

Dani Alves je bil zaradi škandala, ki je prišel na dan januarja 2023, prisiljen vzeti premor od nogometa. Februarja 2024 ga je sodišče v Barceloni obsodilo na 4,5 leta zapora. Športnik je moral žrtvi domnevnega posilstva plačati tudi 150.000 evrov odškodnine.

Dvainštiridesetletnega Brazilca so marca 2024 izpustili iz zapora Brians v Kataloniji po plačilu varščine v višini milijon evrov. Vendar nogometašu ni bilo dovoljeno zapustiti Španije.