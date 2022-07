Alves 'udaril' po Barceloni: Pozabljajo na ljudi, ki so pisali zgodovino kluba

"V Barcelono sem se kljub 39 letom vrnil poln entuziazma in energije, da v okviru svojih zmožnosti klubu pomagam k vrnitvi na pota stare slave. Nisem razočaran, da se je vodstvo glede moje prihodnosti odločilo tako, kot se je. Zavedam se, da sem že pred časom odigral svoje najboljše tekme, a kljub temu menim, da sem si zaslužil lepše slovo," je v pogovoru za britanski The Guardian dejal nekdanji desni bočni branilec brazilske nogometne izbrane vrste.

Dani Alves je med drugim opozoril na spremembo miselnosti in odnosov, ki so zavladali v klubu s kultnega Camp Noua po desetletju popolne prevlade bržkone najboljše generacije, ki je kadarkoli igrala nogomet. "Dogaja se nekaj, na kar nisem upal niti pomisliti, ko sem pred šestimi leti prvič zapustil Barcelono. Največja sprememba se nanaša na odnos klubskega vodstva do ljudi, ki so pisali in še pišejo novejšo zgodovino kluba. Pa ne gre tu samo zame, obstaja še veliko več zaslužnejših posameznikov od mene, ki so s svojimi izjemnimi igrami, potezami in zadetki pomagali klubu zgraditi kultni status. Najbolj pa boli dejstvo, da ima Barcelona trenutno v svojem igralskem kadru tako veliko potenciala, da bi ga bilo bogokletno uničiti samo zaradi zelo slabih odnosov, ki vladajo v in okrog kluba zadnjih nekaj let. Upam in želim si, da se Blaugrana nekoč vrne v sam vrh španskega in evropskega nogometa," je Brazilec brez dlake na jeziku opisal trenutno stanje duha v katalonski prestolnici.