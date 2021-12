Alvesu je žal za Messija, a verjame v projekt velike Barce

Nekdanji nogometaš Barcelone Xavi je na začetku novembra sprejel izziv in postal uradni trener katalonske zasedbe in kot prvo okrepitev pripeljal svojega nekdanjega soigralca Danija Alvesa. Osemintridesetletni branilec je za časnik Marca dejal: "Imel sem občutek, da se bom vrnil v Barco in čeprav je veliko ljudi to zamudilo, je to dejstvo. Delati moramo, da obnovimo veliko Barco, za to pa potrebujemo stabilnost in solidarnost."

Prepričan je, da je predsednik Joan Laporta prava izbira za prihodnost kluba, o Josepu Marii Bartomeuu pa nima preveč dobrega mnenja. "Njegove (Bartomeuove) ponudbe ne bi sprejel, odšel sem, ko je bil predsednik, in ni bilo smisla več sodelovati z njim. Laporta bo ponovno zgradil klub, z njegovo vrnitvijo se bo vrnila stabilnost. Veseli smo, da je z nami."

Alves se v Barcelono vrnil kot prost igralec, potem ko je septembra zapustil brazilski Sao Paulo. Pogodba bi se mu Sao Paulom iztekla decembra prihodnje leto (2022), a jo je predčasno prekinil, ker mu je bil klub dolžan denar.

Po poročanju brazilskega tiska skoraj 1,8 milijona evrov. V Sao Paulo je prišel kot prosti igralec iz francoskega PSG. Alves je sicer dres Barce nosil tudi že med letoma 2008 in 2016, ko je trikrat osvojil Ligo prvakov.

"Messijev odhod je bil težak, klub je imel težave in težko ga je bilo zadržati. Ni bilo dobro, da je odšel, ker je živa legenda Barce. Žal se stvari niso iztekle tako, kot smo si želeli, a upam, da se bo nekoč vrnil in bomo lahko zaigrali skupaj," pa je tudi Alvesu žal, da je odšel Argentinec Leo Messi, dolga leta prva "violina" kluba, ki je nato prestopil v vrste francoskega kluba Paris Saint-Germaina.