Alvir iz Plzna v Maribor

Stopnjujejo se priprave na mariborsko evropsko premiero, a tudi dopolnjevanje moštva za novo sezono. V taboru vijoličastih lahko potrdijo še en podpis pogodbe in prihod naslednjega novega člana. S statusom posojenega nogometaša iz Viktorie Plzen v Ljudski vrt prihaja 27-letni Marko Alvir , dobro znan obraz s slovenskih igrišč, saj je bil v letih 2015 do 2018 član Domžal. "Glede na to, da smo ekipo močno pomladili, za Evropo pa potrebuješ ob kvaliteti tudi izkušnje, smo se odločili pripeljati igralca, ki premore oboje. Gre za enoletno posojo z možnostjo odkupa. Pri Marku kakovost ni vprašljiva, ima močno izraženo željo po dokazovanju, zelo pomembno pa je spoznanje, da je bil nazadnje v ritmu igranja, tako da ga ne bo treba čakati. Naše ambicije v evropskem tekmovanju so zelo visoke, zato okrepitev kadra z namenom, da ne sloni vse na mladih, ampak tudi na izkušnjah ," je za uradno spletno stran kluba iz Maribora dejal športni direktor Marko Šuler. Hrvaški nogometaš Alvir, ki je bil v mlajših selekcijah član zagrebškega Dinama in dve sezoni tudi madridskega Atletica, pri katerem je občasno treniral tudi s prvo ter igral za tretjo ekipo, se dobro znajde v vseh vlogah v zvezni vrsti. Po prepričljivih predstavah v domžalskem dresu (58 tekem, 15 golov) si je januarja 2017 prislužil prestop k Slaviji iz Prage.

Ob ostri konkurenci in po vmesnih težavah s poškodbo je bil posojen nazaj v Domžale, pozneje pa k češkemu prvoligašu Pribramu, pri katerem je opozoril nase in se januarja 2020 preselil v Plzen. V dresu Viktorie je zbral 11 nastopov, v spomladanskem delu prejšnje sezone je bil posojen k moštvu Dynamo Češke Budejovice, sezona 2021/22 pa bo vijolična. "Zelo sem vesel, da sem prišel v največji klub v Sloveniji. Klubska pričakovanja so visoka, tega se dobro zavedam, tukaj pa sem, da pomagam ekipi in upravičim svoj prihod. Na Češkem sem preživel štiri leta in pol, napredoval kot igralec. Zagotovo sem telesno boljše pripravljen, taktično bolj podkovan. Vmes sem imel nekaj težav s poškodbami, zdaj sem ustrezno pripravljen in storil bom vse, da se čim prej priključim ekipi," je za mariborsko spletno stran poudaril Marko Alvir, ki se je moštvu pridružil že na torkovem treningu ter začel ponovno sodelovanje s Simonom Rožmanom. "Zame je ob prihodu v novo okolje to spoznanje zelo pomembno, ker Simona cenim kot trenerja in osebo. Veliko mi je pomagal v dosedanji karieri. Po uspešnem skupnem obdobju v Domžalah sva ostala v stikih in ne dvomim, da bo tudi v Mariboru vse skupaj dobro delovalo."