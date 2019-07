Alžirci bučno proslavili naslov: v Parizu so jih mirili s solzivcem

Francoska tiskovna agencija AFP poroča, da se je v Toulousu, Strasbourgu in Marseillu zbralo okoli 25.000 privržencev alžirske izbrane vrste, vsi trije navijaški shodi pa so minili v dokaj mirnem ozračju. Alžirci so po petkovi zmagi v velikem finalu v Kairu proti Senegalu z 1:0 preplavili tudi ulice drugih francoskih mest, drugo zmagoslavje svojih športnih junakov na afriškem prvenstvu po letu 1990 pa so oznanjali z vožnjo v koloni in glasnim hupanjem. Najbolj nemirno je bilo v središču Pariza, tamkajšnja policija je proti najbolj vročekrvnim navijačem alžirske reprezentance morala uporabiti solzivec.

Navijaško rajanje Alžircev po zmagoslavju v finalu je bilo bolj mirno kot po polfinalni zmagi proti Nigeriji. Tedaj so francoski varuhi reda in miru priprli okoli 300 najbolj razgretih privržencev alžirske izbrane vrste, po četrtfinalni zmagi nad Slonokoščeno obalo pa je eno Alžirko zbil avto in je kasneje podlegla poškodbam.