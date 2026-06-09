Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Pompozni Alžirci pred začetkom mundiala: Premagali bomo Messija

Kansas, 09. 06. 2026 18.25 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Alžirska nogometna reprezentanca

Alžirska izbrana vrsta je že pristala v Kansasu, kjer bo zasidrana vsaj naslednja dva tedna v sklopu prihajajočega svetovnega prvenstva. Alžirci veljajo za eno najboljših reprezentanc afriške celine, kar vedno znova poskrbi za samozavestne izjave pred začetkom velikih turnirjev. Najbolj pompozen je bil v napovedih mladi Ibrahim Maza, ki je poimensko izzval zvezdniškega Lionela Messija.

Ibrahim Maza
Ibrahim Maza
FOTO: Profimedia

Alžirija je na mundialih dobro znana tudi slovenskim ljubiteljem nogometa. Leta 2010 je v Južni Afriki naša izbrana vrsta prav proti Severnim Afričanom vpisala zgodovinsko prvo zmago na mundialih. Za slavje Slovencev na južnem delu črne celine je poskrbel kapetan Robert Koren. Alžirci so se onkraj luže odpravili s solidno ekipo, ki sicer ne velja za eno od favoritinj, lahko pa predstavlja t. i. bananin olupek za večje nogometne sile.

Prav tega se dobro zaveda tudi mladi napadalec Ibrahim Maza, ki pri svojih napovedih ni bil prav nič skromen. Maza, ki brani barve Bayerja iz Leverkusna, je nagovoril sedmo silo po pristanku v ZDA: "Če želimo imeti dobro svetovno prvenstvo, je uvodna tekma proti Argentini izrednega pomena. Veliko provocirajo, zato moramo ostati mirni in igrati svojo igro. Dali bomo vse od sebe, na igrišču bomo pametni, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo," je dejal 20-letnik, svoj govor pa končal: "Če bo bog dal, bomo premagali Messija."

Lionel Messi se z Argentino pripravlja na zadnji nastop med svetovno elito
Lionel Messi se z Argentino pripravlja na zadnji nastop med svetovno elito
FOTO: Profimedia

Alžirija bo poleg Argentine v skupini J igrala tudi proti reprezentancama Avstrije in Jordanije. Varovanci Vladimirja Petkovića bodo poskušali izboljšati najboljši alžirski izkupiček na mundialih. Ta sega v leto 2014, ko so na brazilskem svetovnem prvenstvu prišli do osmine finala. Tam jih je po kultni tekmi izločila kasnejša svetovna prvakinja Nemčija.

svetovno prvenstvo 2026 alžirija argentina messi

Skupina I: Francija in Norveška favorita, toda nekaj se bo vprašalo še Senegal in Irak

24ur.com Vse lepe in neprijetne stvari, ki jih lahko ponudi afriški nogomet
24ur.com Maročani za čast Afrike proti izkušenim velesilam Evrope in Južne Amerike
24ur.com Atlaški levi za afriško čast in zgodovino proti galskim petelinom
24ur.com Fiasko v Parizu: 'Do česa takega ne bi prišlo niti na vaškem turnirju'
24ur.com Maročani prvič v zgodovini premagali Brazilce
24ur.com Zidanov sin po porazu na igrišču zakuhal množični spopad igralcev
24ur.com Maročani premagali Portugalce za zgodovinsko uvrstitev v polfinale SP!
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zato se mladi starši vedno pogosteje odločajo za to ime
Kaj se dogaja v otroških možganih, ko jih je strah?
Kaj se dogaja v otroških možganih, ko jih je strah?
Deklica na poti: zvezdnik navdušeno razkril spol prvega otroka
Deklica na poti: zvezdnik navdušeno razkril spol prvega otroka
Iskrene besede Romane Kranjčan o sinu, ki ji je spremenil življenje
Iskrene besede Romane Kranjčan o sinu, ki ji je spremenil življenje
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti znana Slovenka
Na poroki je srečala moškega, ki ga je nekoč ljubila
Na poroki je srečala moškega, ki ga je nekoč ljubila
Lopezova pokazala, kako je videti brez ličil
Lopezova pokazala, kako je videti brez ličil
Napaka, ki jo delamo vse
Napaka, ki jo delamo vse
vizita
Portal
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Kaj vaš urnik odvajanja pove o telesu? Nova raziskava ponuja zanimive ugotovitve
Kaj vaš urnik odvajanja pove o telesu? Nova raziskava ponuja zanimive ugotovitve
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Pljučni rak pri bolnici pripisali perimenopavzi
Pljučni rak pri bolnici pripisali perimenopavzi
cekin
Portal
Čudovito stanovanje v Ljubljani - potrebujete 'le' 2 milijona
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Lahko se zgodi tudi vam: 44 evrov za sladoled
Lahko se zgodi tudi vam: 44 evrov za sladoled
Partnerji ob ločitvi skrivajo denar. Te znake morate poznati
Partnerji ob ločitvi skrivajo denar. Te znake morate poznati
moskisvet
Portal
Test resnice: Kdaj je vztrajanje v zakonu koristno in kdaj škodljivo?
Od ženskarja do samotarja: kako danes živi seks simbol 90. let
Od ženskarja do samotarja: kako danes živi seks simbol 90. let
Njuna zveza je polnila naslovnice, zdaj pa je ljubezni konec
Njuna zveza je polnila naslovnice, zdaj pa je ljubezni konec
Zakaj bi morali telefon vedno odlagati z zaslonom navzdol: presenetljive koristi
Zakaj bi morali telefon vedno odlagati z zaslonom navzdol: presenetljive koristi
dominvrt
Portal
'Kaj so te čudne ličinke na mojih rožah?' Ne hitite s strupom, morda rešujejo vaš vrt
Nevarna poletna past za pse: travna semena lahko prodrejo globoko v telo
Nevarna poletna past za pse: travna semena lahko prodrejo globoko v telo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
okusno
Portal
Poletni hit tekmovalca MasterChefa: rožnate testenine, ki pritegnejo poglede
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Preprosta italijanska jed, ki nikogar ne pusti lačnega
Preprosta italijanska jed, ki nikogar ne pusti lačnega
Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin
Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin
voyo
Portal
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758