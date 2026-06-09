Pompozni Alžirci pred začetkom mundiala: Premagali bomo Messija

Alžirija je na mundialih dobro znana tudi slovenskim ljubiteljem nogometa. Leta 2010 je v Južni Afriki naša izbrana vrsta prav proti Severnim Afričanom vpisala zgodovinsko prvo zmago na mundialih. Za slavje Slovencev na južnem delu črne celine je poskrbel kapetan Robert Koren. Alžirci so se onkraj luže odpravili s solidno ekipo, ki sicer ne velja za eno od favoritinj, lahko pa predstavlja t. i. bananin olupek za večje nogometne sile.

Prav tega se dobro zaveda tudi mladi napadalec Ibrahim Maza, ki pri svojih napovedih ni bil prav nič skromen. Maza, ki brani barve Bayerja iz Leverkusna, je nagovoril sedmo silo po pristanku v ZDA: "Če želimo imeti dobro svetovno prvenstvo, je uvodna tekma proti Argentini izrednega pomena. Veliko provocirajo, zato moramo ostati mirni in igrati svojo igro. Dali bomo vse od sebe, na igrišču bomo pametni, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo," je dejal 20-letnik, svoj govor pa končal: "Če bo bog dal, bomo premagali Messija."