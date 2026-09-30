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Nogomet

De la Fuente po šovu Yamala: Čas je, da cenimo naše igralce

Sevilla, 30. 09. 2026 16.57 pred 41 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.M.
Yamal

Lamine Yamal je z dvema goloma in asistenco zaznamoval visoko zmago Španije nad Hrvaško (4:1), po tekmi v Sevilli pa je bil deležen posebnih pohval selektorja Luisa de la Fuenteja. Ta ni izpostavil le njegovega individualnega mojstrstva, temveč predvsem način, kako svoj talent podreja ekipi, ob tem pa znova odprl tudi vprašanje zlate žoge in priznanja španskim nogometašem.

Španski selektor Luis de la Fuente na tekmi lige narodov med Španijo in Hrvaško v Sevilli.
Španski selektor Luis de la Fuente na tekmi lige narodov med Španijo in Hrvaško v Sevilli.
FOTO: AP

Španci so v Sevilli nadaljevali stoodstoten začetek nove sezone lige narodov, 19-letni Lamine Yamal pa je bil znova v središču pozornosti. Mrežo Hrvaške je načel že v drugi minuti, po izenačenju Diona Drene Belja pa je podal za zadetek Marca Pubilla in novo vodstvo Španije. V 63. minuti je dosegel še svoj drugi zadetek, končnih 4:1 pa je tik pred koncem postavil Nico Williams. Španija je z zmago svoj niz neporaženosti podaljšala na 40 tekem.

Po novi odlični predstavi je bil Yamal pričakovano ena glavnih tem tudi na novinarski konferenci po tekmi. Luis de la Fuente je ob vprašanju o mladem zvezdniku Barcelone dejal:

"Veste, da nerad posebej izpostavljam posameznike, saj je to včasih nemogoče. Pri Laminu bi izpostavil tako njegovo delo za ekipo kot njegovo individualno predstavo. Vedno je zelo nesebičen igralec, ki ves svoj individualni talent, vso briljantnost in spektakularen nogomet, ki ga premore, postavlja v službo ekipe in kolektiva. Mislim, da je prav to najpomembnejše. Vedno znova pravim, da imamo srečo, da je z nami, saj je tudi kot oseba znotraj skupine zelo priljubljen in ga imamo zelo radi. Veseli smo, da je z nami."

Yamalov nastop je prišel manj kot mesec dni pred podelitvijo zlate žoge, zato je beseda hitro nanesla tudi na prestižno individualno priznanje. Selektor je sicer o njem govoril že dan pred obračunom s Hrvaško, po tekmi pa so ga znova vprašali o možnostih španskih nogometašev.

"Mislim, da bi morali vsem španskim nogometašem nameniti precej več priznanja. Že včeraj sem dejal, da po mojem mnenju zgodovina zlate žoge španskemu nogometu dolguje več teh nagrad. Naša igra in naš slog nista bila ovrednotena tako, kot bi morala biti. Zdaj bi bil čas za to, saj so to resnično najboljši igralci na svetu. Ni pomembno, ali govorimo o Fabianu (Ruizu), Laminu (Yamalu), Rodriju, (Marcu) Cucurelli, Ferranu (Torresu) ali drugih igralcih, denimo vratarjih, ki so prav tako nominirani za zlato žogo. Čas je, da priznamo in cenimo naše igralce, saj imajo kakovost in talent, da so nominirani in tudi izbrani za dobitnika zlate žoge."

De la Fuente pri tem Yamala ni izpostavil kot edinega kandidata, ampak ga je uvrstil med več španskih nogometašev, za katere meni, da si zaslužijo tovrstno priznanje. Španijo sicer naslednja tekma čaka v soboto proti Češki, prihodnji torek pa se bo še enkrat pomerila s Hrvaško.

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KOMENTARJI1

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Loptass
30. 09. 2026 17.44
Manucao ceni Yamala.....vseskozi se ukvarja z njim in ga podžiga, da mora še kaj pokazati. In uspelo mu je.
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