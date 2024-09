Ameriška nogometna zvezdnica Alex Morgan poklicnemu nogometu pomahala v slovo

Alex Morgan je s številko 13 odigrala prvih 13 minut tekme ženske lige. "Kakšna vožnja je za menoj!" je Morganova povedala navdušeni množici po tekmi.

"Rada bi se zahvalila svojim soigralkam, ki so me vsak dan nenehno izzivale in me delale boljšo. V karieri sem doživela veliko neverjetnih trenutkov, a ta zadnji, ki ga delim na igrišču z vami, bom cenila za vedno," je dodala nogometašica, ki si je po govoru obrisala solze, se zahvalila svoji družini za podporo in oboževalcem rekla: "Vsak dan ste me prisilili, da sem najboljša."