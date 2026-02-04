Ameriški mundial ključen test vizumov za OI v Los Angelesu

Gene Sykes FOTO: Profimedia

"Celoten proces sprejemanja obiskovalcev iz drugih držav v ZDA na nogometni mundial postaja nekakšna poskusna različica, seveda v manjšem obsegu, vendar z globalnim dosegom, ki je že zelo pomemben," je Gene Sykes povedal na srečanju članov Moka pred zimskimi olimpijskimi igrami Milano-Cortina 2026. Po poročanju medijev se je Sykes med svojim poročilom o napredku pri pripravah na poletne igre v Los Angelesu 2028 soočil s številnimi vprašanji o tem, ali bodo imetniki vstopnic za olimpijske boje sploh lahko pridobili vizume glede na poostreno imigracijsko politiko, ki jo je uvedel predsednik Donald Trump.

Donald Trump in Gianni Infantino FOTO: AP

Organizatorji olimpijskih iger v Los Angelesu so skupaj z zveznimi oblastmi vzpostavili platformo z imenom VisaLink, namenjeno olajšanju postopkov vstopa v ZDA za športnike, podporno osebje in deležnike, vendar to ne velja za gledalce. Dagmawit Girmay Berhane, etiopska članica Moka, je vprašala, kako bi lahko zagotovili "enake možnosti" tudi za gledalce, ki si želijo olimpijske tekme ogledati v živo. Njena džibutijska kolegica Aicha Garad Ali se je spomnila, da ji je oseba, posvečena vizumskim vprašanjem, med olimpijskimi igrami v Parizu leta 2024 "res olajšala življenje kot prebivalki Afrike". Sykes je dejal, da bi osebno rad imel sistem, v katerem bi bili uradniki ameriškega zunanjega ministrstva imenovani za reševanje vizumskih vprašanj za gledalce olimpijskih iger: "V zunanjem ministrstvu so ljudje, ki imajo pooblastila za vizumski sistem. Če bi lahko vnaprej določili ljudi, ki bi bili sposobni reševati ta vprašanja, bi bil to zelo dober sistem."

Donald Trump in Marco Rubio v Beli hiši FOTO: AP