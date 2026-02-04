Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Ameriški mundial ključen test vizumov za OI v Los Angelesu

New York, 04. 02. 2026 08.56 pred 11 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Gianni Infantino v Egiptu

Vodja ameriškega olimpijskega komiteja Gene Sykes je na srečanju Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) pred začetkom zimskih iger v Milanu in Cortini dejal, da bo nogometno svetovno prvenstvo 2026 prvi "preizkus" sposobnosti ZDA, da sprejmejo gledalce pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu leta 2028.

Gene Sykes
Gene Sykes
FOTO: Profimedia

"Celoten proces sprejemanja obiskovalcev iz drugih držav v ZDA na nogometni mundial postaja nekakšna poskusna različica, seveda v manjšem obsegu, vendar z globalnim dosegom, ki je že zelo pomemben," je Gene Sykes povedal na srečanju članov Moka pred zimskimi olimpijskimi igrami Milano-Cortina 2026.

Po poročanju medijev se je Sykes med svojim poročilom o napredku pri pripravah na poletne igre v Los Angelesu 2028 soočil s številnimi vprašanji o tem, ali bodo imetniki vstopnic za olimpijske boje sploh lahko pridobili vizume glede na poostreno imigracijsko politiko, ki jo je uvedel predsednik Donald Trump.

Donald Trump in Gianni Infantino
Donald Trump in Gianni Infantino
FOTO: AP

Organizatorji olimpijskih iger v Los Angelesu so skupaj z zveznimi oblastmi vzpostavili platformo z imenom VisaLink, namenjeno olajšanju postopkov vstopa v ZDA za športnike, podporno osebje in deležnike, vendar to ne velja za gledalce.

Dagmawit Girmay Berhane, etiopska članica Moka, je vprašala, kako bi lahko zagotovili "enake možnosti" tudi za gledalce, ki si želijo olimpijske tekme ogledati v živo. Njena džibutijska kolegica Aicha Garad Ali se je spomnila, da ji je oseba, posvečena vizumskim vprašanjem, med olimpijskimi igrami v Parizu leta 2024 "res olajšala življenje kot prebivalki Afrike".

Sykes je dejal, da bi osebno rad imel sistem, v katerem bi bili uradniki ameriškega zunanjega ministrstva imenovani za reševanje vizumskih vprašanj za gledalce olimpijskih iger: "V zunanjem ministrstvu so ljudje, ki imajo pooblastila za vizumski sistem. Če bi lahko vnaprej določili ljudi, ki bi bili sposobni reševati ta vprašanja, bi bil to zelo dober sistem."

Donald Trump in Marco Rubio v Beli hiši
Donald Trump in Marco Rubio v Beli hiši
FOTO: AP

Številne navijaške skupine so že izrazile zaskrbljenost glede nogometnega turnirja v ZDA, Mehiki in Kanadi. Predsednik je res obljubil tako imenovano Fifino izkaznico, ki imetnikom vstopnic omogoča hitrejšo rezervacijo termina. Vendar pa "vaša vstopnica ni vizum", je opozoril ameriški državni sekretar Marco Rubio in dodal, da pogoji pridobitve vizuma za vstop v ZDA ne bodo nič milejši.

svetovno prvenstvo 2026 oi 2028 zda los angeles vizumi donald trump
  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534