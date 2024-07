Ameriški najstnik postavil nov starostni rekord v MLS

Cavan Sullivan je z vstopom v igro v 85. minuti, ko je njegova ekipa že vodila s 5:1, postal novi rekorder. Pred njim je bil najmlajši Freddy Adu, ki je bil leta 2004 ob prvem nastopu 13 dni starejši. "Lepo je imeti rekord, čeprav verjamem, da bodo za mano prišli še mlajši. Ampak za zdaj uživam v tem trenutku," je dejal mladi zvezdnik. Pred dvema mesecema je s Philadelphio podpisal pogodbo, v kateri je tudi klavzula, da lahko pri 18 letih zapusti klub in se preseli v Manchester City.

Kot še dodaja dpa, so v preostalih severnoameriških poklicnih športnih ligah (NFL, MLB, NBA in NHL) starostne meje najmlajših igralcev nekoliko višje; rekorder na tem področju je košarkar Andrew Bynum, ki je leta 2005 ob prvem nastopu za LA Lakers štel 18 let in šest dni.