Amir Ružnić v 10. Fuzbalu: Iličićev Bergamo je trenutno med najbolj varnimi mesti

Prav z Iličićem se je začel skokovit vzpon Amirja Ružnića kot nogometnega agenta. Nekdanjega branilca, ki je zbral približno 180 nastopov v prvi slovenski ligi, enega tudi za slovensko reprezentanco, je nato začela klicati večina perspektivnih, kakovostnih slovenskih igralcev. Ob Iličiću ima med drugim pod svojim okriljem še Benjamina Verbića, Petra Stojanovića, Roberta Berića, pa Andraža Šporarja, za katerega pove: "Pri njem je meja le nebo, ne bi se čudil, če bi že v kratkem prestopil v še večji klub."

Sicer iskreno priznava, da v tujini ne rastejo le rožice. Mlade fante, stare na primer 16 let, poziva, naj z odhodom iz Slovenije počakajo, saj da se je številnim nadobudnim igralcem zgodilo, da so se že pri 20 povsem izgubili. To velja še posebej v teh negotovih časih. Prepričan je namreč, da se bo "koronakriza" dotaknila tudi nogometa. Da bo to prizadelo veliko večino nogometašev in klubov. Še najmanj, če sploh, pa da se bo to dotaknilo evropskih velikanov in vrhunskih nogometašev, za katere meni, da bodo zadržali svojo vrednost.

Razgovoril se je tudi o tem, kako potekajo pogajanja s klubi, kako je s provizijami, zakaj je v Genovi osovražen in zakaj za potovanja po Evropi, pa čeprav se mora pričarati v Lizboni, veliko raje kot letala uporablja avtomobil.