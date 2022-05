Amnesty International od Fife zahteva 418 milijonov evrov

AI je skupaj z drugimi organizacijami za človekove pravice in različnimi skupinami nogometnih navijačev ta teden pisal predsedniku Fife Gianniju Infantinu in vztraja, da gre za minimalni znesek za ustanovitev posebnega programa pomoči.

Gre za znesek, enak celotnemu nagradnemu skladu Fife za letošnji mundial, ki bo potekal med 21. novembrom in 18. decembrom. Pri AI menijo, piše nemška tiskovna agencija dpa, da bi tak program finančnih nadomestil pomagal družinam migrantov, ki so umrli pri infrastrukturnih projektih v Katarju vse od leta 2010, in tudi poškodovanim ter povrnil stroške tistim delavcem, ki so jim brezvestni delodajalci zadržali plačila ali so bili prisiljeni plačati pristojbine za zaposlitev.

Program, za katerega AI meni, da bi ga morala financirati tudi katarska vlada, bi moral delovati tudi pri preprečevanju zlorab delavcev migrantov v prihodnosti, so sporočili iz organizacije. V pismu Infantinu so zapisali: "Ko je Fifa svetovno prvenstvo dodelila Katarju, je vedela ali bi morala vedeti, kakšna tveganja to pomeni za pravice delavcev migrantov glede na slabo stanje človekovih pravic v tej državi in prepoved sindikatov."

Toda Fifa je to storila, še piše v pismu, ne da bi Katarju postavila kakršne koli pogoje za zaščito pravic delavcev: "Z dodelitvijo svetovnega prvenstva 2022 Katarju je Fifa prispevala k zlorabi delavcev migrantov, ki so sodelovali pri projektu SP in povezanih projektih, ki so sledili."

"Začetek prvega svetovnega prvenstva na Bližnjem vzhodu bi moral biti trenutek veselja in ponosa za ljubitelje nogometa po vsem svetu. Toda dokler ni vsem delavcem povrnjena škoda, turnirja ni mogoče zares praznovati," so še zapisali pri AI.