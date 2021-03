Amnesty International proti bojkotu SP v nogometu

K bojkotu prvenstva sicer pozivajo nekatera navijaška združenja v Nemčiji ter številni norveški nogometni klubi, Amnesty International pa se je izrekel proti, nemška tiskovna agencija dpa citira voditeljico gibanja za človekove pravice, ki je pri tej organizaciji odgovorna za Katar, Regino Spöttl."Katar je izkazal pripravljenost za pogovore in nastavil temelje za pomembne reforme,"je Spöttlova povedala za novičarski portal watson.de.

"Napredek je opazen, z bojkotom pa bi to spodkopali. Katar bi lahko predstavljal pomemben vzor ostalemu arabskemu svetu. V reševanje težav bi morali biti vpleteni tudi športni funkcionarji, igralci, združenja in drugi deležniki, da bi težave približali čim širšemu krogu javnosti," je dejala.

Amnesty International je opozoril na visoko številko umrlih delavcev (6500), ki so pripravljali prizorišča tekem SP in ostalo s tem povezano infrastrukturo. "Bojim se, da je ta številka resnična, vendar je težko natančno preveriti, koliko smrtnih žrtev je posledica zgolj del za potrebe SP in kakšni so bili vzroki. Katar o tem ni objavil nobenih uradnih podatkov,"je gostitelje k transparentnosti pozvala Spöttlova.

Tudi predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je nedavno izrazil prepričanje, da bojkot ne bi bil pravi ukrep za dosego ciljev. "Vedno je bil in vedno bo le ustrezen dialog edini način za začetek sodelovanja v želji po spremembah," je zatrdil 50-letni šef Fife. SP v Katarju bo na sporedu med 21. novembrom in 18. decembrom 2022.