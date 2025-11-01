Amorim iskreno o svojih varovancih: Nekateri bodo želeli oditi

Ruben Amorim je prvič, odkar vodi Manchester United, zmagal na treh zaporednih ligaških tekmah. Z zadnjo zmago proti Brightonu so se Rdeči vragi povzpeli na šesto mesto angleškega prvenstva. Kljub vsaj začasnemu dvigu forme pa ima portugalski strateg veliko skrbi glede prihodnosti.

Benjamin Šeško FOTO: Profimedia icon-expand

Manchester United v soboto čaka gostovanje pri Nottingham Forestu. Če varovanci Rubena Amorima osvojijo vse tri točke, bo to za njih že četrta zaporedna ligaška zmaga. Če pogledamo zadnjih pet tekem, imata od Rdečih vragov boljši točkovni izkupiček zgolj Arsenal in Aston Villa. Vse bolj se na angleški nogomet privaja tudi Benjamin Šeško. Slovenec je bil na zadnjih štirih tekmah vpleten v tri zadetke.

United je lani doživel pravo nogometno nočno moro. V ligi so zasedli zgolj petnajsto mesto, kar je daleč najslabša ligaška uvrstitev v njihovi novejši zgodovini, poleg tega pa so klonili tudi v finalu Lige Evropa proti Tottenhamu. Zagotovo so trenutno na dobri poti, da vsaj nekoliko izboljšajo svojo ligaško formo v primerjavi z lansko sezono. Pri tem jim bo pomagalo tudi dejstvo, da lahko vso svojo pozornost namenijo ligi. Poleg prvenstva in pokala FA ne igrajo v nobenem drugem tekmovanju. Iz ligaškega pokala jih je pred dvema mesecema šokantno izločil četrtoligaš Grimsby Town, v evropska tekmovanja pa se seveda niso uvrstili.

Kobe Mainoo FOTO: AP icon-expand

To pa za Amorima prinaša tudi nove skrbi. Brez tekmovanj na vseh frontah enostavno nima dovolj tekem, da bi vsem svojim igralcem namenil zadostno minutažo. Najbolj razvpit primer je zagotovo Kobbie Mainoo. Anglež, ki se je pred dvema sezonama pri zgolj osemnajstih letih izkazal za enega izmed najbolj obetavnih talentov na Otoku, letos še ni bil uvrščen v začetno postavo. Odločitev portugalskega stratega, da 20-letnika pušča na klopi, je veliko prahu dvignila tudi zaradi tega, ker je Mainoo trenutno edini nogometaš v kadru, ki je prišel iz Unitedove slavne nogometne šole Carrington.

Ruben Amorim in mladi navijač Ollie FOTO: Manchester United FC icon-expand