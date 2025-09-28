Realnost Manchester Uniteda: Šeško do prvenca, Amorim optimističen, igra nazaduje

Trener Manchester Uniteda, Ruben Amorim, je po včerajšnjem porazu razkril, kaj se je po njegovem mnenju zataknilo v igri njegove ekipe. "Vedno je isto – ko zmagamo, sistem ni kriv, ko izgubimo, je kriv sistem. To razumem. A tokrat je šlo bolj za način, kako smo odigrali tekmo," je pojasnjeval novinarjem. Poudaril je, da ekipa ni uspela vzpostaviti nadzora nad igro niti uvesti svoje strategije. "Nikoli nismo pritiskali nasprotnika. Vedeli smo, da bodo vsakič, ko dobijo žogo, stekli naprej in se borili zanjo. Tako smo prejeli dva gola. Sicer smo uspeli doseči enega, enajstmetrovka v drugem polčasu pa bi lahko spremenila potek igre," je dodal.

Poudaril je tudi, da ekipa še vedno potrebuje številne izboljšave, predvsem v napadalnem delu igre. "O tem govorimo vsakič. Naša ekipa izgublja in moramo delati na številnih stvareh. V napadu smo premalo učinkoviti, zgrešili smo veliko predložkov. Prejeli pa smo tudi gole iz protinapadov, na katere smo se sicer pripravljali. To so področja, na katerih moramo resnično delati," je poudaril.