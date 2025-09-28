Realnost Manchester Uniteda: Šeško do prvenca, Amorim optimističen, igra nazaduje

Trener Manchester Uniteda, Ruben Amorim, je po včerajšnjem porazu razkril, kaj se je po njegovem mnenju zataknilo v igri njegove ekipe. "Vedno je isto – ko zmagamo, sistem ni kriv, ko izgubimo, je kriv sistem. To razumem. A tokrat je šlo bolj za način, kako smo odigrali tekmo," je pojasnjeval novinarjem. Poudaril je, da ekipa ni uspela vzpostaviti nadzora nad igro niti uvesti svoje strategije. "Nikoli nismo pritiskali nasprotnika. Vedeli smo, da bodo vsakič, ko dobijo žogo, stekli naprej in se borili zanjo. Tako smo prejeli dva gola. Sicer smo uspeli doseči enega, enajstmetrovka v drugem polčasu pa bi lahko spremenila potek igre," je dodal.
Poudaril je tudi, da ekipa še vedno potrebuje številne izboljšave, predvsem v napadalnem delu igre. "O tem govorimo vsakič. Naša ekipa izgublja in moramo delati na številnih stvareh. V napadu smo premalo učinkoviti, zgrešili smo veliko predložkov. Prejeli pa smo tudi gole iz protinapadov, na katere smo se sicer pripravljali. To so področja, na katerih moramo resnično delati," je poudaril.
Novinarji so ga razumljivo povprašali tudi o njegovem trenutnem statusu: "Sem povsem pripravljen. Vedno je tako – malo gor, malo dol. Ko zmagaš, se zdi, da je vse na tvoji strani. Ko izgubiš, se moraš znova boriti za zmago. To ti lahko pomaga ustvariti zagon. Jaz vedno opravljam svoje delo in sem samozavesten, ker dobro vem, kaj je treba narediti."
Trener je še poudaril, da njegova glavna naloga ni zaščititi igralce ali sebe, temveč ekipo in klub. "Tokrat smo igrali tekmo Brentforda, ne svojo. In ko igraš nasprotnikovo igro, je težje na koncu zmagati. Moj cilj je jasen: naslednjo tekmo moramo zmagati in pri tem ostati objektivni pri analizi igre," je dodal Amorim.
Na vprašanje, ali vidi pot naprej, pa je jasno odgovoril: "Vsaka tekma je zgodba zase. Včasih vidiš ekipo, ki dobro igra in napreduje, včasih pa pač ne. Zato je vedno vse odvisno od naslednje tekme."
