Nogomet

Amorim: Na moje odločitve ne more vplivati nihče, niti papež

Manchester, 20. 09. 2025 09.24 | Posodobljeno pred eno minuto

Nogometaši Manchester Uniteda so prejšnji vikend izgubili na mestnem derbiju, tokrat pa so pred novo težko nalogo, saj bodo na Old Traffordu pričakali Chelsea. Trener rdečih vragov Ruben Amorim je na novinarski konferenci pred obračunom govoril o marsičem, ob tem pa deloval, kot da mu z varovanci poteka vse po načrtih.

Po novem burnem vikendu, v katerem so nogometaši Manchester Uniteda s 3:0 izgubili proti Manchester Cityju, je bilo pestro tudi v trening centru. Tega je v četrtek obiskal delni lastnik kluba Sir Jim Ratcliffe, trener rdečih vragov Ruben Amorim pa je v smehu dejal, da mu je prišel ponuditi novo pogodbo. Ena zmaga na štirih ligaških tekmah in izpad iz pokala proti četrtoligašu bi težko prinesla nov dogovor trenerju katerekoli ekipe, kajšele trenerju kluba, kot je Manchester United.

"Prišel nam je izkazati podporo. Povedal mi je, da je to dolg projekt in da je to moja prva sezona. Govorili smo o vsakdanjih stvareh, jasno pa, da glede na okoliščine, to pritegne pozornost," je v nadaljevanju o srečanju z Ratcliffom povedal portugalski trener, ki je dodal, da njegova ekipa igra odlično med obema kazenskima prostoroma, izboljšati pa se še mora znotraj šestnajstercev.

K temu bi utegnila doprinesti sprememba formacije. Amorim že od prihoda na Otok prisega na postavitev 3-4-2-1, česar v prihodnosti ne namerava spremeniti. "Nihče me ne more prepričati v spremembo, niti papež. To je moje delo, moja odgovornost, moje življenje," je dodal Amorim.

Portugalec bo odslej lahko ponovno računal na Matheusa Cunho in Masona Mounta, ki sta bila nekaj časa odsotna zaradi poškodb. Njun povratek bi utegnil vplivati na položaj Benjamina Šeška, ki je bil ob odsotnosti omenjenih minuli teden v prvenstvu prvič uvrščen v začetno enajsterico.

