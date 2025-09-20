Amorim: Na moje odločitve ne more vplivati nihče, niti papež

Po novem burnem vikendu, v katerem so nogometaši Manchester Uniteda s 3:0 izgubili proti Manchester Cityju, je bilo pestro tudi v trening centru. Tega je v četrtek obiskal delni lastnik kluba Sir Jim Ratcliffe, trener rdečih vragov Ruben Amorim pa je v smehu dejal, da mu je prišel ponuditi novo pogodbo. Ena zmaga na štirih ligaških tekmah in izpad iz pokala proti četrtoligašu bi težko prinesla nov dogovor trenerju katerekoli ekipe, kajšele trenerju kluba, kot je Manchester United.

"Prišel nam je izkazati podporo. Povedal mi je, da je to dolg projekt in da je to moja prva sezona. Govorili smo o vsakdanjih stvareh, jasno pa, da glede na okoliščine, to pritegne pozornost," je v nadaljevanju o srečanju z Ratcliffom povedal portugalski trener, ki je dodal, da njegova ekipa igra odlično med obema kazenskima prostoroma, izboljšati pa se še mora znotraj šestnajstercev.