Nogomet

Amorim navdušil slovenske navijače: Šeško je pripravljen

Manchester, 15. 08. 2025 15.05 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Avtor
A.M.
Manchester United bo novo prvenstveno sezono začel v nedeljo, doma se bo pomeril proti Arsenalu. O pripravah na tekmo je spregovoril trener rdečih vragov Ruben Amorim, ena glavnih tematik intervjuja pa je bil slovenski napadalec Benjamin Šeško.

Ruben Amorim
Ruben Amorim FOTO: Profimedia

Eno prvih vprašanj, ki jih je v pogovoru za spletno stran Manchester Uniteda prejel Ruben Amorim, je bilo, ali je Benjamin Šeško pripravljen začeti v konici napada. "Seveda. Nismo imeli veliko časa, ampak je pripravljen na igro. Fizično je pripravljen, kar je v tej ligi pomembno. Poleg tega je zelo pameten. Sprašuje o vsaki podrobnosti, ves čas razmišlja. Popoldneve preživlja v trening centru in dela na svoji telesni pripravljenosti, tako da je pripravljen igrati. Bomo videli, ali bo začel," je o 22-letnem slovenskem zvezdniku povedal portugalski nogometni strokovnjak.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško FOTO: Global Game Media

Če bo Šeško uvrščen v začetno enajsterico, ga čaka peklenski debi. S soigralci bo igral proti Arsenalu, ki je v minuli sezoni prejel daleč najmanj zadetkov med vsemi premierligaši.

