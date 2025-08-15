Amorim navdušil slovenske navijače: Šeško je pripravljen

Eno prvih vprašanj, ki jih je v pogovoru za spletno stran Manchester Uniteda prejel Ruben Amorim, je bilo, ali je Benjamin Šeško pripravljen začeti v konici napada. "Seveda. Nismo imeli veliko časa, ampak je pripravljen na igro. Fizično je pripravljen, kar je v tej ligi pomembno. Poleg tega je zelo pameten. Sprašuje o vsaki podrobnosti, ves čas razmišlja. Popoldneve preživlja v trening centru in dela na svoji telesni pripravljenosti, tako da je pripravljen igrati. Bomo videli, ali bo začel," je o 22-letnem slovenskem zvezdniku povedal portugalski nogometni strokovnjak.