Amorim: Pri Unitedu si želim biti še 20 let

"Želim ostati 20 let," je povedal za BBC Sport . "To je moj cilj in resnično verjamem v to. Nekaj se bo zgodilo – vedno se nekaj zgodi. V določenih trenutkih bom imel srečo."

Amorim je poudaril pomen kulturnih sprememb v zakulisju, ki so mu omogočile, da se bolj osredotoči na svoje glavno delo – treniranje ekipe. "Mislim, da smo boljši v vseh podrobnostih, v organizaciji vsakdana," je dejal za uradno spletno stran Manchester Uniteda.

"Prehrana je boljša, način priprave hrane, to, kaj jemo, kako pripravljamo treninge. Mislim, da smo bolj organizirani. Mislim, da imamo zdaj ljudi, ki nam pomagajo biti boljši. Nisem več obremenjen z majhnimi stvarmi, kot sem bil lani. Te stvari mi pomagajo, da se lahko bolj posvetim gledanju tekem in ekipe. To mi zelo koristi. In če pomaga trenerskemu štabu, pomaga tudi igralcem."

Amorim verjame, da tudi vzdušje ob obrokih kaže na to, kako so se igralci spremenili v odnosu do dela. "Je povsem drugače," je dejal. "To so podrobnosti. Ne bodo neposredno prinesle zmag, bodo pa pomagale do njih. Igralci ostajajo dlje. Prej so jedli in takoj odšli. Zdaj čakajo drug drugega. Ostanejo dlje in to se sliši tudi po glasnosti v prostoru. Vse skupaj gre na bolje."