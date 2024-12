Amorim: Razumem frustracije navijačev, a United se bo izvlekel iz krize

Na zadnjih štirih tekmah angleške Premier lige so rdeči vragi od možnih 12 točk osvojili zgolj tri, in sicer za zmago na mestnem derbiju proti v zadnjem času še bolj razglašenim meščanom. "To je bil manjši preblisk v naši režiji, nato pa smo na naslednjih treh tekmah ponovili napake, ki se nam dogajajo že od začetka sezone. Ko moštvo kot celota izgubi samozavest, je proces vrnitve na zmagovalna pota dolgotrajen in pretežno mučen za navijače kluba. Osebno jim (navijačem) lahko zagotovim, da je Manchester United prevelik, da bi se kar tako vdal v usodo. Delali bomo trdo še naprej, da bi se čimprej izvlekli iz te krize," kanček upanja na boljše čase ponudi Ruben Amorim, ki se je v zadnjih dneh znašel na naslovnicah otoških tabloidov tudi zaradi odločitve, da Marcusa Rashforda (začasno) izloči iz prvega moštva.

"To je bila povsem moja odločitev, ki nima nobene zveze s kakršno koli obliko konflikta ali česa podobnega. Z Marcusom sva imela v zadnjih dneh več pogovorov na to temo in dejstvo je, da v tem trenutku ni sposoben nuditi tega, kar pričakujem od njega. Gre za izjemnega nogometaša, ki pa že dalj časa igra po sistemu 'toplo-hladno'. Le kot ekipa se lahko vrnemo močnejši, posameznik, dva ali trije nas ne bodo vrnili tja, kjer želimo biti," je pred novim zahtevnim gostovanjem pristavil Amorim.