Amorim (samo)kritičen: Mi smo najslabše moštvo v zgodovini Uniteda

Zadnji (domači) prvenstveni poraz Manchester Uniteda proti Brightonu (1:3) je še dodatno poglobil krizo nekoč velikana angleškega in evropskega nogometa.

Rdeči vragi so padli na najnižjo točko v zgodovini kluba, s čimer se strinja tudi zdajšnji šef stroke, Portugalec Ruben Amorim. "Če želite pompozen naslov za vaše novinarske prispevke, lahko brez težav napišete, da smo trenutno morda najslabše moštvo v zgodovini Uniteda. To nenazadnje potrjujejo tudi rezultati, ki so prava sramota za tako velik klub, kot je Manchester United," je s precej samokritike po že 10. prvenstvenem porazu v sezoni dejal strateg moštva z Old Trafforda.