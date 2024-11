Amorim: Zgledujem se po Mourinhu, a jaz sem drugačen trener

OGLAS

"Poslal mi je sporočilo in mi povedal, da je to čudovit, velik klub, poln dobrih ljudi in to drži. Kljub je še vedno velik, toda veliko stvari se je spremenilo. Zdaj domujemo v drugi stavbi, gradimo novo, jaz pa sem drugačen človek kot sem bil, ko sem prvič obiskal Manchester United. Takrat sem se učil in upam, da bom zdaj tudi jaz nekaj naučil svoje igralce. Toda klub je še vedno velik in je še vedno najboljši klub v Angliji, mi pa želimo zopet zmagovati in to je vse," je o sporočilu Joseja Mourinha, ki je United vodil med letoma 2016 in 2018, zbranim medijem povedal Ruben Amorim. Mladi portugalski trener je leta 2018 v okviru diplomske naloge raziskoval psihomotorične sposobnosti nogometašev, zaradi česar je en teden preživel v Manchestru, kjer je pod okriljem Mourinha tudi opravil prakso.

Ruben Amorim FOTO: Profimedia icon-expand

Na vprašanje, kaj se je naučil od Mourinha, je Amorim odgovoril, da ga je sedanji trener turškega Fenerbahčeja naučil predvsem samozaupanja: "Prva stvar, ki sem se jo lahko naučil od njega, pa ne samo jaz, ampak vsi portugalski trenerji je, da smo lahko najboljši na svetu. To pomeni nekaj povsem drugačnega v naši majhni državi, saj lahko pustimo toliko večji pečat. Zato se zgledujem se po Mourinhu, a jaz sem drugačen trener, drugačen človek. Toda spomnim se tistega časa, ko je bil Mourinho najboljši trener na svetu in se je zdelo, da lahko povsod zmaga. Jaz nisme v enakem položaju. On je prišel v Anglijo kot evropski prvak, jaz pa ne. Sem drugačen človek v drugačnem trenutku v karieri." Amorim je poudaril še, da se jev zadnjih dvajsetih letih močno spremenil nogomet, a delo z nogometaši ostaja enako: "Današnji nogomet je drugačen in mislim, da sem prava oseba današnje razmere, saj sem mlad in razumem igralce, zato poskušam to izkoristiti in pomagati svojim igralcem, kot je to počel Mourinho v tistem prvem obdobju pri Chelseaju."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

39-letni trener iz Lizbone, ki bo Manchester United s klopi prvič vodil v nedeljo proti Ipswich Townu, je na novinarski konferenci priznal, da je United precej večji klub od Sportinga, ki ga je vodil do nedavno, in da se zaveda kako težko delo ga čaka, a se izziva ne boji: "Jaz sem sanjač in verjamem vase. Verjamem tudi v klub, saj menim, da imamo enako idejo, enako miselnost, tako da nam to lahko pomaga. Resnično pa verjamem tudi v igralce. Vem, da vi ne verjamete v te igralce, a jaz verjamem in mislim, da imamo prostor za izboljšave. Želim poskusiti nove stvari in če vi mislite, da to ni mogoče, jaz mislim, da je mogoče, in na koncu bomo videli."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči