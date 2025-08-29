Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Ana Milović in 'druščina' verjamejo v preboj v Ligo prvakinj

Ljubljana, 29. 08. 2025 15.51 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Nogometašice ekipe Mura Nona so v polfinalu 2. kroga kvalifikacijskega turnirja nogometne lige prvakinj v Murski Soboti premagala slovaško ekipo Spartak Myjava s 3:2. Aktualne Slovenske prvakinje v sobotnem finalu čakajo tekmice iz poljskih Katovic, ki so bile boljše od kazahstanskega Šimkenta z 2:0. Zmagovalke vseh turnirjev 2. kvalifikacijskega kroga se bodo uvrstile v naslednji krog, žreb bo 31. avgusta.

Ana Milović
Ana Milović FOTO: ŽNK Mura Nona

Finalna tekma se bo 30. avgusta na stadionu Fazanerija v Murski Soboti pričela ob 18. uri, ŽNK Mura Nona pa se bo pomerila s poljsko ekipo Katowice. Zmagovalke tekme se bodo uvrstile v finale, kjer se bodo borile za nadaljevanje kvalifikacij v tretji krog lige prvakinj, poraženke pa bodo nadaljevale v drugem krogu novoustanovljenega tekmovanja Uefa Women Euro Cup.

Obe okrepitvi slovenskih prvakinj, Joanna Olszewska in Ana Milović, sta se proti slovaškim prvakinjam vpisali med strelke za 2:1 in 3:1. 

"Izjemno vesela sem, da sem prišla v Fazanerijo, želim si igranja v Evropi in upam, da bomo s soigralkami prišle čim dlje. Seveda, želja je, da zaigramo v skupinskem delu katerega od evropskih tekmovanj," gleda proti Evropi Ana Milović si je v Sloveniji v dresu ŽNK Olimpija prislužila sloves ene najbolj učinkovitih napadalk v zadnjih letih. V dresu Olimpije je tako v 114 tekmah zabila kar 277 zadetkov. V štirih zaporednih sezonah, od 2019/20 do 2022/23 je bila najboljša strelka prvenstva, najbolj impresivna je bila sezona 2021/22, ko se je podpisala kar pod 66 zadetkov. V zadnji sezoni je nosila dres Slavie iz Prage.

ŽNK Mura Nona si je po zmagi nad Slovakinjam zagotovila evropsko jesen, a želja je Liva prvakinj ...
ŽNK Mura Nona si je po zmagi nad Slovakinjam zagotovila evropsko jesen, a želja je Liva prvakinj ... FOTO: ŽNK Mura Nona

Ena najbolj perspektivnih nogometašic na evropskih tleh pa se ne ukvarja zgolj s svojo nogometno kariero. Poleg skupinskih in individualnih treningov veliko svoje energije usmerja tudi v svoj študij. V kratkem bo zaključila šolanje na ekonomski fakulteti in njena želja je nadaljevanje izobraževalne poti z magisterijem.

S slovenskim pridihom 
Pred dnevi sta bili na delu še slovenski reprezentantki. Roma je brez Maje Madon premagala kazahstanski Actobe (2:0). Mateja Zver je v dresu turškega kluba Fomget z 1:2 izgubila s Slavio Praga, Lana Golob pa je z Glasgow Cityjem izgubila (0:2) proti dunajski Austriji.

Preberi še Kakšen debi Ane Milović v dresu prvakinj: Avstrijkam zabila hat-trick

V letošnji Ligi prvakinj je tekmovanje začelo 74 ekip iz 50 nacionalnih zvez. V skupinskem delu bo igralo 18 ekip. Arsenal (brani naslov, v zadnjem finalu je z 1:0 v Lizboni premagal Barcelono), Lyon, PSG, Bayern, Wolfsburg, Barcelona, Chelsea, Benfica in Juventus so neposredno uvrščeni v ligaški del lige prvakinj. Za ostalih devet prostih vozovnic se bodo pomerile ekipe v treh kvalifikacijskih krogih.

Ana Milović v dresu slovenske reprezentance.
Ana Milović v dresu slovenske reprezentance. FOTO: NZS

V tretji krog kvalifikacij so že uvrščeni Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Häcken, Paris FC (Kaja Korošec), Real Madrid, Sporting CP in St. Pölten (Sara Makovec in Izabela Križaj). V tem drugem krogu kvalifikacij je 44 ekip z žrebom deljenih v 11 skupin (med 27.8. in 30.8.), prvakinje turnirjev pa se uvrstijo v 3. krog kvalifikacij (11.9. in 18.9.). V tretjem krogu bo igralo 18 ekip: tekma doma in tekma v gosteh pa bosta dali še devet udeleženk lige prvakinj.

Ligaški del lige prvakinj bo potekal med 7. oktobrom do 17. decembrom, na sporedu bo šest igralnih dni. Od 11.2. naprej pa sledijo tekme na izpadanje – vključno s četrtfinalom, polfinalom in finalom, ki bo med 22. in 24. majem v Oslu.

nogomet mura nona liga prvakinj
Naslednji članek

Žreb v Monaku Celjanom med drugimi namenil Rijeko in irski dvojec

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189