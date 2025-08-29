Ana Milović in 'druščina' verjamejo v preboj v Ligo prvakinj

Finalna tekma se bo 30. avgusta na stadionu Fazanerija v Murski Soboti pričela ob 18. uri, ŽNK Mura Nona pa se bo pomerila s poljsko ekipo Katowice. Zmagovalke tekme se bodo uvrstile v finale, kjer se bodo borile za nadaljevanje kvalifikacij v tretji krog lige prvakinj, poraženke pa bodo nadaljevale v drugem krogu novoustanovljenega tekmovanja Uefa Women Euro Cup.

Obe okrepitvi slovenskih prvakinj, Joanna Olszewska in Ana Milović, sta se proti slovaškim prvakinjam vpisali med strelke za 2:1 in 3:1.

"Izjemno vesela sem, da sem prišla v Fazanerijo, želim si igranja v Evropi in upam, da bomo s soigralkami prišle čim dlje. Seveda, želja je, da zaigramo v skupinskem delu katerega od evropskih tekmovanj," gleda proti Evropi Ana Milović si je v Sloveniji v dresu ŽNK Olimpija prislužila sloves ene najbolj učinkovitih napadalk v zadnjih letih. V dresu Olimpije je tako v 114 tekmah zabila kar 277 zadetkov. V štirih zaporednih sezonah, od 2019/20 do 2022/23 je bila najboljša strelka prvenstva, najbolj impresivna je bila sezona 2021/22, ko se je podpisala kar pod 66 zadetkov. V zadnji sezoni je nosila dres Slavie iz Prage.