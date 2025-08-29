Ana Milović in 'druščina' verjamejo v preboj v Ligo prvakinj

Finalna tekma se bo 30. avgusta na stadionu Fazanerija v Murski Soboti pričela ob 18. uri, ŽNK Mura Nona pa se bo pomerila s poljsko ekipo Katowice. Zmagovalke tekme se bodo uvrstile v finale, kjer se bodo borile za nadaljevanje kvalifikacij v tretji krog lige prvakinj, poraženke pa bodo nadaljevale v drugem krogu novoustanovljenega tekmovanja Uefa Women Euro Cup.
Obe okrepitvi slovenskih prvakinj, Joanna Olszewska in Ana Milović, sta se proti slovaškim prvakinjam vpisali med strelke za 2:1 in 3:1.
"Izjemno vesela sem, da sem prišla v Fazanerijo, želim si igranja v Evropi in upam, da bomo s soigralkami prišle čim dlje. Seveda, želja je, da zaigramo v skupinskem delu katerega od evropskih tekmovanj," gleda proti Evropi Ana Milović si je v Sloveniji v dresu ŽNK Olimpija prislužila sloves ene najbolj učinkovitih napadalk v zadnjih letih. V dresu Olimpije je tako v 114 tekmah zabila kar 277 zadetkov. V štirih zaporednih sezonah, od 2019/20 do 2022/23 je bila najboljša strelka prvenstva, najbolj impresivna je bila sezona 2021/22, ko se je podpisala kar pod 66 zadetkov. V zadnji sezoni je nosila dres Slavie iz Prage.
Ena najbolj perspektivnih nogometašic na evropskih tleh pa se ne ukvarja zgolj s svojo nogometno kariero. Poleg skupinskih in individualnih treningov veliko svoje energije usmerja tudi v svoj študij. V kratkem bo zaključila šolanje na ekonomski fakulteti in njena želja je nadaljevanje izobraževalne poti z magisterijem.
S slovenskim pridihom
Pred dnevi sta bili na delu še slovenski reprezentantki. Roma je brez Maje Madon premagala kazahstanski Actobe (2:0). Mateja Zver je v dresu turškega kluba Fomget z 1:2 izgubila s Slavio Praga, Lana Golob pa je z Glasgow Cityjem izgubila (0:2) proti dunajski Austriji.
V letošnji Ligi prvakinj je tekmovanje začelo 74 ekip iz 50 nacionalnih zvez. V skupinskem delu bo igralo 18 ekip. Arsenal (brani naslov, v zadnjem finalu je z 1:0 v Lizboni premagal Barcelono), Lyon, PSG, Bayern, Wolfsburg, Barcelona, Chelsea, Benfica in Juventus so neposredno uvrščeni v ligaški del lige prvakinj. Za ostalih devet prostih vozovnic se bodo pomerile ekipe v treh kvalifikacijskih krogih.
V tretji krog kvalifikacij so že uvrščeni Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, Häcken, Paris FC (Kaja Korošec), Real Madrid, Sporting CP in St. Pölten (Sara Makovec in Izabela Križaj). V tem drugem krogu kvalifikacij je 44 ekip z žrebom deljenih v 11 skupin (med 27.8. in 30.8.), prvakinje turnirjev pa se uvrstijo v 3. krog kvalifikacij (11.9. in 18.9.). V tretjem krogu bo igralo 18 ekip: tekma doma in tekma v gosteh pa bosta dali še devet udeleženk lige prvakinj.
Ligaški del lige prvakinj bo potekal med 7. oktobrom do 17. decembrom, na sporedu bo šest igralnih dni. Od 11.2. naprej pa sledijo tekme na izpadanje – vključno s četrtfinalom, polfinalom in finalom, ki bo med 22. in 24. majem v Oslu.
