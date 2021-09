Ana Milović v klubu sto

A 20-letna Kamničanka, ki je zbrala trinajst nastopov za A reprezentanco in dosegla dva gola, ne prehiteva stvari. Najprej se želi povsem dokazati v domačem okolju in v reprezentanci, ponudbe pa bodo, če bo še naprej pridno zabijala gole, gotovo še prihajale. Sploh, ker se je pred dnevi razveselila posebnega jubileja. Mlada slovenska reprezentantka je proslavila stoti gol v prvi ligi in potrdila, da je v zadnjih letih najboljša strelka slovenske prve lige. Ana Milović je bila s kar petimi doseženimi zadetki najučinkovitejša igralka dvoboja med Ljubljančankami in Cerkljankami. Kamničanka je v gorenjsko mrežo pospravila pet žog, že v prvem polčasu se je podpisala pod "hat-trick". Izpostaviti pa velja prav 15. minuto, ko je mlada napadalka zadela drugič na tekmi in se razveselila stotega zadetka na tekmah SŽNL. Reprezentantka Slovenije je za takšen dosežek potrebovala zgolj 55 ligaških tekem. V povprečju torej dosega malce manj kot dva zadetka na srečanje. "Občutki so fantastični, vse nam gre, kot smo si zastavili, seveda pa je sezona še dolga in je vse mogoče. Želimo si nadaljevati in končati sezono v takem ritmu, kot smo začele. Z vsakim treningom se dvigujemo, kar je zelo pomembno. Na treningih dajemo vse od sebe, poslušamo in delamo po navodilih trenerja. Zadovoljna sem, da po prvih dveh odigranih krogih zasedam vrh lestvice najboljših strelk, tako mora tudi ostati," je v izjavi za Slovenski nogometni portal ob doseženem jubileju dejala mlada napadalka ljubljanske Olimpije.