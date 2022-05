Ana Milović ruši rekord za rekordom

Ženska nogometna reprezentanca je v zadnjem obdobju naredila tektonske premike v razvoju. Napredek je viden na vsakem koraku, tako v organizaciji kot tudi v izvedbi na travniku. Nič čudnega, da se mednarodni avditorij vse bolj zanima za naše igralke. Slovenska nogometna reprezentantka Ana Milović spada med najboljše igralke SŽNL. Že trikrat je bila ustoličena kot najboljša strelka sezone. Kamničanka je prva strelka slovenske prve lige, ob tem je tudi vrsto let najboljša strelka v zgodovini ljubljanske Olimpije. In ponudbe uglednih evropskih klubov že dežujejo.

Obeta se napet zaključek sezone. Pomurje in Olimpija sta točkovno poravnana. Tri kroge pred koncem so Pomurke in Ljubljančanke zbrale 51 točk.

Članskega prvenca se je razveselila v 18. krogu sezone 2017/18, ko je – tedaj še v dresu Radomelj – zatresla mrežo Ankarana. A 21-letna Kamničanka, ki je zbrala devetnajst nastopov za A-reprezentanco in dosegla pet golov, ne prehiteva stvari. Najprej se želi povsem dokazati v domačem okolju in reprezentanci, ponudbe pa bodo, če bo še naprej pridno zabijala gole, gotovo še prihajale. Sploh ker se je pred dnevi razveselila posebnega jubileja. Mlada slovenska reprezentantka je v letošnji sezoni zabila že 64 zadetkov, kar je nov strelski rekord. Z 61 goli ga je petnajst let držala legendarna Mateja Zver, ki je takrat blestela v dresu Pomurja. Kamničanka je zabila gol tudi na zadnji prvenstveni tekmi, ko so zmajčice slavile na gostovanju v Radomljah (3:1). "Občutki so fantastični, vse nam gre, kot smo si zastavili. Seveda sezone še ni konec. Želimo si nadaljevati in končati prvenstvo v takem ritmu, kot smo ga začele," ob rekordnem izkupičku doseženih golov pravi mlada napadalka ljubljanske Olimpije.