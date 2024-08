Analiza žreba Lige prvakov: Koliko točk bo potrebnih in kdo bo imel najtežje delo?

V prihajajoči nogometni sezoni Lige prvakov so ekipe izvedele, s katerimi nasprotniki se bodo pomerili v ligaškem delu, pri čemer so nekateri klubi naleteli na ugodnejše žrebe kot drugi. Analiza Opta Analyst je pokazala, da ima Celtic najlažji razpored, medtem ko se Paris Saint-Germain sooča z najtežjim. Simulacije so tudi pokazale, da bo za uvrstitev med najboljših 8 ekip, ki se neposredno uvrstijo v osmino finala, verjetno potrebnih okoli 15 točk, medtem ko bo za napredovanje med najboljših 24 ekip potrebnih vsaj 9 točk.

OGLAS

Zdaj, ko je računalnik, zadolžen za žreb, opravil svoje delo in je na voljo dolg seznam 144 tekem skupinskega dela, se poraja vprašanje: kdo je imel največ sreče pri žrebu? Britansko podjetje Opta, ki je znano po tem, da objektivno ocenjuje vse ekipe svetovnega nogometa na isti lestvici, je opravilo analizo vseh tekem Lige prvakov.

icon-expand FOTO: Uefa

icon-expand FOTO: Uefa

icon-expand FOTO: Uefa

icon-expand FOTO: Uefa





Liga prvakov: nasprotniki moštev iz prvega bobna. icon-picture-layer-2 1 / 4

Celtic je na primer dobil najlažji žreb, saj so izžrebani v skupino s sorazmerno najugodnejšima nasprotnikoma iz prvega bobna, Borussio Dortmund in RB Leipzigom, ter dvema najnižje rangiranima ekipama v tekmovanju, Young Boys in Slovan Bratislava. Po ocenah je Young Boys 137. najboljša ekipa na svetu, Slovan Bratislava pa 154. Bayern München se je uvrstil v drugo najlažjo skupino, saj so njegovi nasprotniki Šahtar Donjeck, Dinamo Zagreb in Slovan Bratislava. Tudi Borussia Dortmund in Barcelona sta po teh ocenah dobili ugoden žreb.

Najlažji razpored v letošnji sezoni Lige prvakov bo imel Celtic, takoj za njim pa je že bavarski velikan Bayern. FOTO: Opta Analyst - X icon-expand

Aston Villa, ki prvič nastopa v Ligi prvakov, je pristala v precej ugodni skupini. Poleg priložnosti za igranje proti evropskim velikanom, kot sta Bayern München in Juventus, imajo tudi nekaj tekem, ki jih je mogoče dobiti, vključno s tekmami proti Club Bruggeju, Celticu in Young Boys. Manchester City, ki trenutno po koeficientu velja za najboljšo ekipo na svetu, je prav tako prejel lažji žreb, medtem ko so aktualni prvaki Real Madrid dobili nekoliko težje nasprotnike in so nekje v povprečju, kar se tiče zahtevnosti razporeda.

Aston Villa je v lanski sezoni odigrala izjemno in se uvrstila v Ligo Prvakov. FOTO: AP icon-expand

Po drugi strani pa je Paris Saint-Germain, ki pogosto razočara v Ligi prvakov, dobil najtežji razpored v skupinskem delu. Med njihovimi nasprotniki so Bayern München in Arsenal na gostovanjih ter domače tekme proti Manchester Cityju in Atletico Madridu. Poleg tega se bodo morali spopasti z morebitnimi zahtevnimi tekmami proti PSV Eindhovnu in Gironi. Povprečna ocena njihovih nasprotnikov je 92,4 od 100.

Najtežji razpored v letošnji sezoni Lige prvakov bo imel PSG. FOTO: Opta Analyst - X icon-expand

Med ekipami iz Premier lige ima Liverpool najbolj zahteven razpored, ki je tretji najtežji na splošno. Čeprav so izžrebali enega od najlažjih nasprotnikov iz prvega bobna, RB Leipzig, jih čakajo težke tekme proti aktualnim prvakom Real Madridu in drugim močnim ekipam, kot so Bayer Leverkusen, Milan, PSV Eindhoven, Bologna in Girona. Arsenal se bo moral spopasti s petimi zelo močnimi nasprotniki: Inter Milanom, PSG-jem, Atalanto, Sportingom CP in Monacom, kar jim prinaša drugi najtežji razpored v naslednji sezoni Lige prvakov med angleškimi klubi.

Benjamin Šeško bo s svojim klubom v Ligi prvakov med drugimi igral proti Interju, Liverpoolu, Atleticu in Juventusu. FOTO: AP icon-expand

Football Meets Data je izvedel analizo, pri kateri so z modeliranjem simulirali 10.000 možnih razpletov skupinske faze Lige prvakov. Rezultati kažejo, da v 42 % primerov ekipa, ki zasede osmo mesto, zbere 15 točk. Možnost, da se ekipa z manj kot 14 točkami uvrsti med prvih osem, je izjemno majhna in znaša le 0,03 %. Po drugi strani, če ekipa osvoji 15 točk, se verjetnost uvrstitve med najboljših osem povzpne na 73 odstotkov. Če pa ekipa zbere 14 točk, je verjetnost za uvrstitev brez potrebe po dodatnih kvalifikacijah nekoliko višja od 31 %.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za uvrstitev med najboljših 24 pa so simulacije pokazale, da je v večini primerov (55%) ekipa na 24. mestu imela 9 točk. 8 točk bi lahko bilo dovolj (21% možnosti), medtem ko je 7 točk že zelo malo verjetno za napredovanje v izločilne boje. Torej ima ekipa, ki konča z 9 točkami 77-odstotno možnost, da se uvrsti med najboljših 24, z osmimi pa le 22.