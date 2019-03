Ancelotti: Ustvarjena sta drug za drugega

"Real in Zinedine Zidane sta ustvarjena drug za drugega. Gre za popolno kombinacijo ugleda kluba in veličine nogometaša, ki je zaznamoval nogometno igro za vse čase,"je izkušeni italijanski strateg Carlo Ancelotti, ki piše lepo zgodbo z nogometaši Napolija, v intervjuju za France Football slikovito opisal 'razmerje' med izjemnim 'Zizoujem' in 13-kratnimi evropskimi klubskimi prvaki, h katerim se je legendarni Francoz vrnil pred dnevi v želji, da jih popelje v novo ero rezultatske uspešnosti.



"Zaradi njune sinergije (med Realom in Zidanom, op. p.) sem prepričan, da bo uspešen tudi v svojem drugem mandatu na klopi Reala. Od prihodnje jeseni bodo vsi morali vnovič zelo resno računati na Real v vseh tekmovanjih, kajti Zinedine Zidane se je vrnil, vedoč, v kaj se spušča. Ima dovolj časa, da dodobra prevetri oziroma reorganizira moštvo po svojem okusu. Dobro je tudi to, da se je vrnil v marcu, saj si bo tako 'kupil' nekaj miru pred novo sezono, ko bo zopet pod konstantnim medijskim pritiskom in visokimi pričakovanji javnosti," je razpredal v 80. letih prejšnjega stoletja odlični bočni branilec AC Milana in dodal, da je Zidane pravi nogometni revolucionar.