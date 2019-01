Ancelotti: Zidane je spremenil moj pogled na nogomet

Zidane kot 'odrešitelj'

"Zinedine (Zidane, op. a.) je v moje življenje in kariero vstopil kot odrešitelj. Šele tedaj sem dojel, da mora imeti vsako moštvo, ki goji največje mogoče ambicije, svojo 'desetko'. Torej nogometaša, ki na položaju ofenzivnega vezista povezuje moštvo v celoto z repom in glavo. Napake z Baggiom si še do danes nisem oprostil, saj smo videli, kako uspešno kariero je zgradil v naslednjih letih. V sodelovanju z Zidanom, ki je bil zunajserijski nogometaš z idejo oziroma t. i. 'vicem' v igri, pa sem dojel, da morate moštvu nujno omogočiti določeno mero svobode v napadu. Brez tega preprosto ni uspeha," se je s pepelom posul nekdanji (uspešni) strateg AC Milana, londonskega Chelseaja, madridskega Reala, münchenskega Bayerna in Paris Saint Germaina.



Skrivnost uspeha z Zinedinom Zidanom je bila v "njegovi zmožnosti, da mu moštvo zaupa organizacijo igre, se mu prepusti v vodenje na zelenici in soigralci so mu dejansko sledili na vsakem koraku. Zato je bil tako uspešen v svoji karieri."



Ob koncu pogovora se je Ancelotti dotaknil še obdobja na klopi po njegovem mnenju največjega kluba v zgodovini nogometne igre. "Osem zelo uspešnih let z AC Milanom imajo posebno mesto v mojem srcu, a če bi moral izpostaviti obdobje, ki mi pomeni največ v moji trenerski karieri, je to zagotovo delo v Realu. Trener z najvišjimi ambicijami bi enostavno vsaj enkrat v svoji karieri moral dobiti možnost vodenja tako velikega kluba. Real je bil in vedno bo Real," je še pristavil veliki Carlo.