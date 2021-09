Ancelotti: Benzema je kot vino – z leti postaja boljši

"Mislim, da mora biti zaradi tega, kar dela in kar je že naredil, na seznamu tistih, ki zlato žogo lahko osvojijo," se je glasil odgovor Carletta na vprašanje, ali si Benzema v bližnji prihodnosti zasluži prestižno nogometno nagrado zlata žoga. "Karim ima čas, da jo osvoji. To ni njegova zadnja sezona. Je kot vino, z leti postaja boljši," je še dodal Ancelotti. Francoski napadalec je blestel (tudi) na zadnji tekmi z Mallorco (dva gola in dve podaji), ki jo je Real dobil kar s 6:1. A Ancelotti je opozoril, da rezultat ni pokazal realnega stanja na zelenici. "Zadovoljen sem, to je bila boljša tekma kot tista z Valencio, toda rezultat je bil previsok. Do rezultata 4:1 je bila tekma konkurenčna. Hitro se je treba osredotočiti na stvari, ki jih je treba izboljšati," je priznal Italijan, ki ga čaka nov zahteven preizkus moči njegove zasedbe, ko na remodelirani Santiago Bernabeu prihaja zasedba Villarreala.

Rumena podmornica je aktualni prvak Lige Evrope, kar je jasno opozorilo, da Ancelottijevo četo v soboto pozno zvečer čaka vse prej kot lahka tekma. "Gre za nasprotnika, ki je navajen tekem na visoki ravni, da ga premagaš, ti mora vse uspeti zelo dobro. Gre za zelo dobro organizirano ekipo," je Ancelotti pohvalil zasedbo iz Vila-reala.