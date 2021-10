Ancelotti: Bili smo iznajdljivi in pametni

Real Madrid je v nedeljo prišel do sladke in še kako pomembne zmage pri največjem tekmecu iz Barcelone. Na Camp Nouu je bilo 2:1 v korist belega baleta, po čemer je bil njegov trener Carlo Ancelotti pričakovano prešerne volje. Izpostavil je zbrano igro v obrambi in odlične protinapade.

David Alaba je postal peti galaktik z zadetkom na svojem prvem El clasicu. FOTO: AP "Odlični smo bili v obrambi. Sicer smo si privoščili nekaj napačnih podaj, a po drugi strani smo bili 'ubijalski' iz protinapadov. Ta ekipa ima obilo kvalitete, kar je dokazala s tem, da je prišla do zmage na tako zahtevni tekmi," je po El clasicu povedal prekaljeni italijanski strateg. V prvem polčasu je Madridčane v vodstvo popeljal David Alaba. Na začetku sodniškega dodatka je dvome o zmagovalcu prav z zadetkom iz protinapada razblinil Lucas Vazquez, v 97. minuti pa je končnih 1:2 s prvencem v majici Blaugrane postavil Sergio Kun Agüero. Carlo Ancelotti je o predstavi svojih varovancev nadaljeval z besedami, da so bili "iznajdljivi in inteligentni". PREBERI ŠE Ancelotti po zaslugi Alabe in Vazqueza le dočakal zmago na Camp Nouu "Odigrali smo zelo pametno: odlično v obrambi in nevarno v protinapadih," je dejal. "Mislim, da lahko igramo z vsakim nasprotnikom. Morali bomo biti le nekoliko učinkovitejši. A dokazali smo, da smo sposobni trpeti in pretrpeti," se je smejalo Ancelottiju. 62-letnik je odločno zanikal navedbe, da se je njegova ekipa na Camp Nouu prišla le branit: "Dva branilca sta merila v polno, kar pomeni, da smo si želeli napadati. Na začetku smo imeli težave pri izgradnji napadov, žoga ni dovolj hitro krožila. Po prvem zadetku pa se nam je odprlo. Imeli smo veliko priložnosti in zasluženo slavili." Real Madrid je prvič po letu 1965 dobil štiri zaporedne tekme proti Barceloni: Madridčani so po devetih odigranih tekmah pri 20 točkah, s čimer zasedajo drugo mesto v španskem prvenstvu. Pred njimi je le Real Sociedad, ki pa ima ob točki prednosti tudi tekmo več. Barcelona je pri 15 točkah, kar je trenutno dovolj le za skromno deveto mesto.