Ancelotti ni izgubljal besed: Bili smo zelo slabi!

Real Madrid se je še enkrat prebil v četrtino finala elitne Lige prvakov. V Madridu so sicer remizirali proti Leipzigu, toda skupni rezultat 2:1 je bil odločilen za napredovanje moštva Carla Ancelottija. Prav on pa je bil do svoje zvezdniške ekipe po tekmi precej kritičen: "Bili smo zelo slabi!" Mnenju trenerja se je pridružil tudi nemški reprezentant Antonio Rüdiger: "Oni so igrali dobro, mi pa pač slabo, to je zelo preprosto!"

Carlo Ancelotti

Trener madridskega Reala po sredini tekmi osmine finala Lige prvakov ni želel preveč izgubljati besed. Nogometni strokovnjaki so si enotni, da Madridčani niso pokazali nogometa, značilnega za moštvo v tem delu tekmovanja, moštvo, ki je osvojilo že 14 naslovov Lige prvakov. Zadetek Viniciusa Juniorja po podaji Juda Bellinghama v 65. minuti in vodstvo na tekmi je kmalu izničil Will Orban in za domače moštvo bi se lahko vse skupaj končalo precej drugače. V nervoznem končnem delu tekme so gostje zadeli tudi vratnico. Zadetek prednosti s prve tekme je tako Madridčane popeljal v četrtfinale in razveselil prisotne na stadionu Santiago Bernabéu.

Italijanski strateg je bil zato po zadnjem sodnikovem žvižgu precej kritičen do svojega moštva: "Bili smo zelo slabi, za nas je bil to slab večer. To je moja krivda. Morda sem se zmotil pri začetni postavi. Moramo biti samokritični in se izboljšati. Vse kritike so povsem zaslužene, tako kot tudi žvižgi naših privržencev ob polčasu. Včasih se v tem tekmovanju to lahko zgodi. To se nam je že zgodilo tudi proti Chelseaju leta 2022. Toda včasih lahko zaradi tako slabe igre tudi izpadeš!"

Madridčani v prvem polčasu sploh niso imeli strela na gol, Italijan pa je ob polčasu zamenjal Rodryga, ki je v igro vstopil namesto Eduarda Camavinge. "Zagotovo je, da je psihološki vidik pogojeval našo igro. Nasprotniki so igrali, kot da nimajo česa izgubiti, mi pa smo držali zavoro od začetka do konca. Bili smo počasni. Ekipa je igrala počasi, ideja je sicer bila, da bi vnesli veliko več energije na zelenico. Ni bilo nikakršnega presinga in zelo, zelo počasne podaje. Trpeli smo, zelo trpeli, toda na koncu je pomembno to, da smo se uvrstili v četrtfinale. Zdaj smo tam."

Antonio Rüdiger