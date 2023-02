Ancelotti bo 'bivši', če ne osvoji klubskega SP

Čeprav je po vrnitvi na vročo madridsko klop uglajeni italijanski strokovnjak Carlo Ancelotti osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, pa so zadnji rezultatski zdrsi in vse slabša forma moštva, ki deluje utrujeno in neprepoznavno, glavne odločevalce pri Realu privedli do točke, da resno razmišljajo o trenerski zamenjavi.

Če gre soditi po zapisih uglednih španskih športnih časnikov, se ta dan nezadržno približuje. "Stanje duha v klubu je po le dveh zmagah v petih tekmah španskega prvenstva v tem koledarskem letu razumljivo na nizki ravni. Obenem pa je vodstvo Reala še bolj razhudil poraz v finalu domačega Superpokala proti Barceloni z 1:3. Poleg omenjenega pa ne gre prezreti dejstva, da je moštvo v slabi formi," so uvodoma zapisali v madridskem Asu. Nogometaše 14-kratnih evropskih klubskih prvakov v naslednjih dneh čaka svetovno klubsko prvenstvo v Maroku. V polfinalu se bodo madridski beli pomerili z egiptovskim predstavnikom Al Ahlyjem, v primeru napredovanja pa jih čaka še finalni dvoboj z zmagovalcem drugega polfinalnega obračuna med brazilskim Flamengom in savdskim Al Hilalom. Ni skrivnost, da se Ancelotti sooča s precejšnjo kadrovsko stisko, saj so že nekaj časa zunaj pogona Thibaut Courtois, Eder Militao, Karim Benzema, Lucas Vasquez in Ferland Mendy.