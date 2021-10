Ancelotti: Nikoli nisem zmagal na Camp Nouu, zdaj je čas, a ne bo lahko

"Skrbi so nekaj običajnega, včasih strah, toda gre za pozitivne stvari. Če nimaš strahu, se spopadeš z levom, za katerega misliš, da je maček. Imam močno ekipo s precej kakovosti," je pred nedeljskim El clasicom izpostavil trener madridskega Reala. Ni skrivnost, da je Barcelona po odhodu Lionela Messija in velikih finančnih težavah ranjena. Toda Ancelotti opozarja, da vendarle ni vse tako hudo in da se utegne katalonski velikan tudi v letošnji sezoni boriti za naslov prvaka. "Boli me, ko vidim Barco izgubljati tekme, še posebej evropske in v La Ligi proti povprečnim klubom, kjer se ne opazi razlike. Toda vedno sem govoril, da ko bo Barcelona dobila nazaj ključne, a zdaj poškodovane nogometaše, bo prišla na določeno raven. Jasno ne na tisto iz obdobja Xavija, Inieste in Messija, toda na dovolj korektno raven, da se bo v La ligi lahko borila za naslov," je opozoril italijanski trener na klopi madridskega Reala.