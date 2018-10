Ancelotti: Edina napaka Ronalda je bila, da je podpisal za Juventus

"Prihod Cristiana je odličen znak za podobo Serie A. Veliko časa je to bilo prvenstvo velikih zvezd, kot so Maradona, Platini, Zico, Zidane, Ronaldo, Ševčenko, Kaka, Ibrahimović. Toda v zadnjih desetih letih temu ni bilo tako. Prihod Cristiana lahko to obnovi," je prihod Ronalda na italijanska tla zaFrance Footballopisal trener Napolija Carlo Ancelotti. Ta je skupaj z Ronaldom delal že v madridskem Realu, zdaj pa se bo Portugalcu moral zoperstaviti. "Je velik profesionalec. Njegova edina napaka je bila, da je podpisal za Juventus," je v smehu dodal Ancelotti.