Ancelotti: Ena najboljših kvalitet Viniciusa je ta, da ostaja skromen

"Zelo dobro se zaveda svojega položaja v ekipi, pozna svoje soigralce. Iskreno povedano, se Vinicius ne počuti zvezdnika, saj je še vedno zelo skromen. To je ena od njegovih najboljših kvalitet," je Brazilca pred novo ligaško tekmo Reala hvalil Ancelotti. "Ve, da ima ob sebi igralce z izkušnjami, izjemno osebnostjo in karakterjem. To mu bo pomagalo," je prepričan Ancelotti, ki mu že od prvega treninga dalje močno zaupa.

Po zadnjih dobrih predstavah Reala in zmagi na derbiju s Sevillo je Real znova označen za glavnega in izrazitega favorita v La Ligi. "Ne vem, ali smo izraziti favoriti ali ne, toda borili se bomo, da osvojimo ligo. Dobro nam gre, igramo konstantno. Ekipa je vedno tekmovala in od sebe dala maksimum. Točke, ki smo jih osvojili, so zaslužene," je prepričan trener madridskega Reala.